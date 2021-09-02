Каньє Вест завуальовано зізнався у зрадах Кім Кардашян

Про це репер розповів у своїй композиції.

Американський репер та продюсер Каньє Вест, на нещодавній концерт якого Кім Кардашян прийшла у весільній сукні, схоже, вирішив покаятися.

Так, в одній зі своїх пісень Hurricane з нового альбому Donda виконавець завуальовано зізнався у зрадах дружині.

"Ось він я, занадто багатий, йду з новою крихіткою. І я знаю, в чому правда. Я все ще гуляю, навіть після двох дітей", - йдеться у треку.

Фанати пари одразу припустили, що таким чином Вест розповів ту правду, про яку довгий час мовчав. Тим не менш, схоже, тоді подружжя зуміло дійти згоди, оскільки в них народилося ще двоє дітей.

Каньє Вест і Кім Кардашян з дітьми / instagram.com/kimkardashian

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Кардашян таки подала на розлучення. Однак її поява у весільній сукні на концерті Веста в Чикаго геть заплутала прихильників. Інсайдер, наближений до подружжя розповів, що шлюборозлучний процес дійсно запущений, проте Кім його не квапить та навіть має намір дати зрадливому чоловіку ще один шанс.

"Кім не поспішає з розлученням. Вони з Каньє зараз в хороших стосунках, і вона не хоче прискорювати процес розлучення", - сказало джерело.

Більше того, сьогодні побачив світ новий кліп Каньє Веста на трек Come to Life. До нього увійшли кадри з фінального концерту репера у Чикаго, куди й прийшла Кім у весільному вбранні. І відео Каньє містить ці фрагменти, проти чого не стала виступати Кім. Цілком можливо, що пара нарешті помириться і в них все буде добре.

Нагадаємо, що вперше інформація про проблеми у подружньому житті Кім Кардашян та Каньє Веста почала з'являтися у ЗМІ на початку 2020 року коли Вест балотувався на пост президента США. Під час першої зустрічі з виборцями репер розповів, як просив Кім зробити аборт, коли вона була вагітна первістком. Подейкують, що остаточно Кардашян ухвалила рішення про розлучення після того, як Вест помочився на статуетку "Греммі".

У лютому цього року у ЗМІ з'явилася інформація, що Кім Кардашян офіційно подала на розлучення з Каньє Вестом.

У квітні стало відомо, що Каньє Вест домагаєтся спільної опіки над їхніми з Кардашян чотирьма дітьми. Також він вже подав і свою відповідь на прохання про розлучення.

У червні заплакана Кім Кардашян вперше привселюдно прокоментувала розлучення з Каньє Вестом. Також зірка пояснила, яка жінка має бути поруч із Вестом.

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