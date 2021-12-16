Каньє Вест зібрався стати безхатьком після розриву з Кім Кардашян

Музикант розкритикував капіталізм.

Американський репер та продюсер Каньє Вест, якого нині офіційно звати Є (Ye,) останнім часом неабияк дивує прихильників своїми вчинками.

Так, цього разу артист заявив, що планує стати безхатьком. Зі своїх будинків він зробить церкви, де буде допомагати нужденним.

Каньє Вест / Associated Press

"Над нами володарює капіталізм, і це вбиває нас. Час це змінити. За рік я стану безхатьком. Я збираюся зробити зі своїх будинків церкви. Це буде місце, куди зможе прийти кожен охочий. Також там завжди буде безкоштовна їжа", - розповів репер, пише Complex.

Зазначимо, тривалий час Каньє Вест жив у шлюбі з зіркою реалітішоу Кім Кардашян. Втім, цього року світська левиця подала на розлучення. Відомо, що Каньє тяжко переживає розрив стосунків. Він неодноразово просив кохану повернутися.

Каньє Вест та Кім Кардашян / Associated Press

Однак Кім вже встигла закрутити роман із на 13 років молодшим гумористом Пітом Девідсоном.

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