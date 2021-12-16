Каньє Вест зібрався стати безхатьком після розриву з Кім Кардашян

Музикант розкритикував капіталізм.
Американський репер та продюсер Каньє Вест, якого нині офіційно звати Є (Ye,) останнім часом неабияк дивує прихильників своїми вчинками.
Так, цього разу артист заявив, що планує стати безхатьком. Зі своїх будинків він зробить церкви, де буде допомагати нужденним.
"Над нами володарює капіталізм, і це вбиває нас. Час це змінити. За рік я стану безхатьком. Я збираюся зробити зі своїх будинків церкви. Це буде місце, куди зможе прийти кожен охочий. Також там завжди буде безкоштовна їжа", - розповів репер, пише Complex.
Зазначимо, тривалий час Каньє Вест жив у шлюбі з зіркою реалітішоу Кім Кардашян. Втім, цього року світська левиця подала на розлучення. Відомо, що Каньє тяжко переживає розрив стосунків. Він неодноразово просив кохану повернутися.
Однак Кім вже встигла закрутити роман із на 13 років молодшим гумористом Пітом Девідсоном.
Читайте також: