Каньє Веста звинуватили у побитті фаната, який попросив у нього автограф: відео

Каньє Веста звинуватили у побитті фаната, який попросив у нього автограф: відео

Репер перебуває під слідством, йому загрожує до шести місяців ув'язнення.

Репер Ye, раніше відомий як Каньє Вест, перебуває під слідством поліції Лос-Анджелеса за звинуваченням у побитті фаната, який попросив у зірки автограф.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Зазначається, що інцидент стався у ніч проти четверга, 13 січня, поблизу нічного клубу Soho Warehouse в центрі найбільшого міста американського штату Каліфорнія.

За даними видання, між Ye та його прихильником виникла словесна суперечка, під час якої знаменитість штовхнув і вдарив постраждалого.

Тим часом видання TMZ оприлюднило відеозапис, на якому видно, як невідомий чоловік лежить на тротуарі, тоді як розлючений репер із криком намагається залишити місце події.

Джерела інформують, що коли до нічного клубу прибули правоохоронці, Вест вже поїхав. Постраждалий, зі свого боку, відмовився від медичної допомоги.

Розслідування розпочала міська прокуратура Лос-Анджелеса. Повідомляється, що за скоєне Ye загрожує до шести місяців ув'язнення.

Нагадаємо, що 18 жовтня минулого року американський репер та продюсер Каньє Вест офіційно змінив своє ім'я на Є (Ye), отримавши відповідний дозвіл від Верховного суду Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія.

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