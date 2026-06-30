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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
2 хв

Кара Делевінь зізналась у романі з колишньою Деппа Герд: "Вона мала стосунки й з іншими"

Виявляється, модель та акторку пов’язували романтичні стосунки.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Кара Делевінь та Ембер Герд

Кара Делевінь та Ембер Герд / © Associated Press

Відома британська модель Кара Делевінь зізналась, що в неї був роман із колишньою дружиною голлівудського актора Джонні Деппа — акторкою Ембер Герд.

Вони разом знімались у фільмі «Лондонські поля», виробництво якого тривало від 2013 року до 2015-го. Кара Делевінь пригадує, що тоді Джонні Депп шалено ревнував Ембер Герд до неї. Проте, за словами моделі, їх ще не пов’язували стосунки. Однак роман між Карою та Ембер все ж таки виник, але значно пізніше, передає People.

«У той момент між нами нічого не було. Пізніше, вже після того, як вони розлучилися, гадаю, щось між нами все ж було», — говорить модель.

Ембер Герд та Джонні Депп / © Associated Press

Ембер Герд та Джонні Депп / © Associated Press

Кара Делевінь зізналась, що роман між нею та Ембер Герд виник після розлучення акторки з Джонні Деппом. До слова, вони розірвали шлюб 2017 року, а документи були подані ще 2016-го. Модель зізнається, що була близькою з акторкою досить тривалий час. Кара також додала, що Ембер тоді взагалі мала стосунки й з іншими.

«Коли вона переживала розлучення, так, між нами був роман. Вона мала романтичні стосунки й з іншими людьми», — видала модель.

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Зазначимо, Кара Делевінь ідентифікувала себе як бісексуалку та пансексуалку. Знаменитість стверджувала, що стать для неї не має різниці, а закохується вона в особистість. Згодом модель заявила, що є лесбійкою. Що ж стосується Ембер Герд, то вона ідентифікує себе як бісексуалку.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Lida Lee зізналась у романі з дівчиною. Артистка також розповіла про їхній інтим.

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Дата публікації
Кількість переглядів
46
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