Кара Делевінь зізналась, у якому віці втратила цнотливість

Знаменитість не поспішала з інтимом.

Відома британська модель та акторка Кара Делевінь розповіла пікантні подробиці особистого життя.

Так, зірка зізналася, у якому віці втратила цноту. Американському глянцю Just Jared акторка розповіла, що не поспішала з інтимом. Знаменитість чекала, поки їй виповниться 18 років.

"Я не втрачала цноту, поки мені не виповнилось 18 років. Я була досить довго не впевнена в сексі. Але я ніколи не просила того, чого так довго хотіла", - відверто розповіла Кара.

Кара Делевінь у спідньому / instagram.com/caradelevingne

До слова, зірка також зізналась, як поводить себе в ліжку. Акторка говорить, що їй подобається тиша. Тому здебільшого вона мовчить під час сексу.

"Я пам'ятаю, що мене вчили, що люди повинні видавати якийсь звук. І я пам'ятаю, як сама почала мовчати або намагатися утримувати звук в собі. Це так гаряче! Коли ти намагаєшся мовчати, ти відчуваєш все набагато яскравіше", - зізналась акторка.

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