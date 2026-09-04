" Караоке на майдані" перенесли: де і коли відбудеться нова зйомка шоу

«Караоке на майдані» / © 1+1 media

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Продовження легендарного шоу «Караоке на майдані» змінює плани: зйомку, заплановану в Києві, перенесли, а нова зустріч із глядачами відбудеться вже 12 вересня в Житомирі.

Відкрита зйомка шоу мала відбутися 5 вересня на Контрактовій площі столиці. Втім, команда телеканалу ТЕТ вирішила скасувати захід у запланований день. Причиною стали міркування безпеки. Для творців проєкту захист глядачів, учасників та всієї знімальної групи залишається головним пріоритетом. Водночас історія «Караоке на майдані» на цьому не зупиняється. Уже за тиждень команда вирушить до іншого міста.

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«Безпека людей — понад усе, тому ми змінюємо наші плани та скасовуємо зйомку в Києві 5 вересня. Але ми не зупиняємося. Для нас важливо продовжувати створювати український контент, зустрічатися з глядачами та знаходити найкращі рішення, щоб „Караоке на майдані“ звучало далі. Уже 12 вересня ми зустрінемося в Житомирі — щоб разом співати, проживати щирі емоції та об’єднуватися заради головної мети цього сезону — підтримки наших захисників», — зазначив креативний продюсер телеканалу ТЕТ Роман Лукін.

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© Прес-служба каналу ТЕТ

Новою точкою зустрічі прихильників шоу стане Житомир. Відкрита зйомка продовження проєкту відбудеться 12 вересня, а точний час і місце команда обіцяє повідомити найближчим часом на офіційних сторінках телеканалу ТЕТ та ведучого ХАСа.

«Караоке на майдані» цього сезону повертається не лише заради музики та знайомої атмосфери, а й задля важливої благодійної мети. Телеканал ТЕТ разом із «Королівським смаком» продовжує проєкт, щоб підтримати реабілітаційний центр «Титанові», де українські захисники відновлюються після важких поранень.

Нагадаємо, нещодавно Ігор Кондратюк не стримався від жарту у відповідь на новий імідж ведучого «Караоке на Майдані» ХАСа.

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