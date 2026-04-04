"Караоке на майдані" повертається: Ігор Кондратюк назвав дату знімань і оновлену локацію

Ігор Кондратюк

Шоумен Ігор Кондратюк оголосив про перші знімання культового шоу «Караоке на майдані» з новою соціальною метою.

Вже незабаром шоу з’явиться на телеканалі ТЕТ. І відтепер проєкт матиме ще одну особливу місію — об’єднувати не лише музикою, а й допомогою ветеранам. Зокрема, кошти збиратимуться на підтримку реабілітаційного центру «Титанові».

На офіційній Instagram-сторінці ТЕТ продюсер шоу Ігор Кондратюк повідомив, що перші відкриті знімання відбудуться вже 25 квітня об 11:00 на Контрактовій площі у Києві. Традиційно долучитися зможуть усі охочі.

Ігор Кондратюк оголосив дату та місце знімань «Караоке на майдані» / © Прес-служба каналу ТЕТ

До слова, оновлений формат передбачає і зміну ведучого. Хто займе місце Ігоря Кондратюка — творці поки що тримають у секреті. І додають, що інтрига буде розплутана лише у день перших знімань. Тим не менш, команда обіцяє несподіваний і яскравий перезапуск, що збереже дух улюбленого шоу.

Глядачів чекають знайомі хіти, живе спілкування та атмосфера великого музичного свята просто неба. Водночас під час знімань і ефірів триватиме збір коштів на допомогу ветеранам, які проходять лікування та реабілітацію в центрі «Титанові».