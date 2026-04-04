ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
17k
Час на прочитання
1 хв

"Караоке на майдані" повертається: Ігор Кондратюк назвав дату знімань і оновлену локацію

ТЕТ розпочинає відродження культового проєкту з новою місією.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ігор Кондратюк

Шоумен Ігор Кондратюк оголосив про перші знімання культового шоу «Караоке на майдані» з новою соціальною метою.

Вже незабаром шоу з’явиться на телеканалі ТЕТ. І відтепер проєкт матиме ще одну особливу місію — об’єднувати не лише музикою, а й допомогою ветеранам. Зокрема, кошти збиратимуться на підтримку реабілітаційного центру «Титанові».

На офіційній Instagram-сторінці ТЕТ продюсер шоу Ігор Кондратюк повідомив, що перші відкриті знімання відбудуться вже 25 квітня об 11:00 на Контрактовій площі у Києві. Традиційно долучитися зможуть усі охочі.

Ігор Кондратюк оголосив дату та місце знімань «Караоке на майдані» / © Прес-служба каналу ТЕТ

До слова, оновлений формат передбачає і зміну ведучого. Хто займе місце Ігоря Кондратюка — творці поки що тримають у секреті. І додають, що інтрига буде розплутана лише у день перших знімань. Тим не менш, команда обіцяє несподіваний і яскравий перезапуск, що збереже дух улюбленого шоу.

Глядачів чекають знайомі хіти, живе спілкування та атмосфера великого музичного свята просто неба. Водночас під час знімань і ефірів триватиме збір коштів на допомогу ветеранам, які проходять лікування та реабілітацію в центрі «Титанові».

Дата публікації
Кількість переглядів
17k
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie