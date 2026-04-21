"Караоке на майдані" повертається на ТЕТ: що відомо про нового ведучого ХАС

Телеканал ТЕТ оголосив про повернення «Караоке на майдані» заради важливої мети — підтримки реабілітаційного центру «Титанові».

Новим ведучим культового шоу став ХАС — український хіп-хоп виконавець і телеведучий. Пропонуємо дізнатися більше про його творчий шлях і як опинився у культовому шоу.

ХАС народився 13 січня 1991 року в Києві. Його музичний смак формувався з дитинства: від рок-класики, яку слухала мама, до української народної творчості, яку прищепила бабуся. Музичну кар’єру артист розпочав 2015 року й за цей час став помітним представником української хіп-хоп сцени. У його доробку — альбоми «#1», «Заборонений альбом», «Дикий кач», «Мегаполіс», «0322», «Блюзнірство» та «Друге пришестя», де сучасне звучання поєднується з особистими історіями та соціальними темами.

Водночас артист розвивався як ведучий: працював у ранковому шоу «Хеппі ранок» на радіо «Хіт ФМ» і телепроєкті «Мисливці за дивами», створював власні YouTube-шоу «Здибанки», «А він шо? А вона шо?» та «Розкажи мені як». 2025 року він став співведучим ранкового шоу «Прокидайся!», ще впевненіше утвердившись як телеведучий із живою подачею та теплим контактом із глядачем. Тож його поява в «Караоке на майдані» — логічний і водночас відповідальний крок.

Однак цей сезон — не лише про музику й атмосферу свята. Проєкт має важливу соціальну складову: підтримку реабілітаційного центру «Титанові», який допомагає українським військовим і ветеранам відновлюватися після поранень. Тут застосовують комплексний підхід — поєднують фізичну, психологічну та соціальну реабілітацію, допомагаючи людям повернутися до активного життя. Також у центрі працюють з інноваційними методами протезування, зокрема біонічними протезами, що дають змогу відновлювати функціональність навіть після складних ампутацій.

«Караоке на майдані» долучається до підтримки не лише фінансово — в межах великого збору, а й через сам формат: до зйомок запрошуватимуть військових і ветеранів. Глядачі почують їхні історії, а також співатимуть разом із ними на Контрактовій площі.

Саме тому для проєкту важливо, щоб ведучий не просто працював на сцені, а тонко відчував людей — підтримував атмосферу відкритості, гумору й щирих емоцій. І ХАС органічно відповідає цій ролі: він добре відчуває сучасну культуру, музичні тренди та мову нової аудиторії, оновлюючи формат без втрати його душі.

Сам артист зізнається, що нова роль для нього — і виклик, і мрія: «У мене є страх, я розумію відповідальність, але думаю, що це буде кайфова історія. Тому що, я є фанатом „Караоке“ з дитинства. Я був фанатом, є і буду ще дуже довго. Пам’ятаю, коли я жив у Львові, і випрошував: „Привезіть мене в Київ, щоб я поспівав на ‚Караоке‘“, — казали: або грошей нема, або ти ще маленький».

Наразі він готується до знімань, переймаючи досвід у Ігоря Кондратюка. Для артиста це не просто новий етап, а можливість стати частиною телевізійної історії, що об’єднує українців через музику.

Відкриті знімання першого випуску відбудуться 25 квітня об 11:00 на Контрактовій площі в Києві — долучитися зможуть усі охочі. А вже 10 травня об 11:00 оновлене «Караоке на майдані» вийде в ефір телеканалу ТЕТ. Попереду — новий сезон, нова енергія і новий голос у знайомому форматі.