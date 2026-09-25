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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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218
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"Караоке на майдані" скасовує знімання нового випуску у Києві 26 вересня: відома причина

Проєкт сподівається на відновлення знімань найближчим часом.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Караоке на майдані

Караоке на майдані / © tet.tv

У Києві скасували відкрите знімання «Караоке на майдані», яке мало відбутися 26 вересня на Контрактовій площі. Причиною стала безпекова ситуація у столиці.

Про скасування знімань повідомили в офіційних соцмережах телеканалу ТЕТ. Команда проєкту зазначила, що дуже чекала на зустріч із киянами та гостями столиці, однак цього разу проведення заходу довелося відкласти через щоразу жорсткіші обстріли з боку РФ.

«Караоке на майдані» мало зібрати глядачів просто неба, аби вони разом співали улюблені пісні та підтримували учасників шоу. Втім, організатори наголосили, що безпека глядачів, конкурсантів і знімальної команди залишається головним пріоритетом.

Караоке на майдані / © ТЕТ

Караоке на майдані / © ТЕТ

У ТЕТ сподіваються, що вже незабаром зможуть знову провести відкрите знімання в Києві. Про наступні заходи команда проєкту обіцяє повідомляти у своїх офіційних соцмережах.

Водночас саме шоу продовжує виходити в ефірі телеканалу ТЕТ щонеділі об 11:00. Проєкт також має благодійну складову: телеканал разом із брендом «Королівський смак» підтримує реабілітаційний центр «Титанові», де українські захисники відновлюються після важких поранень.

Команда «Караоке на майдані» подякувала всім, хто чекав на зустріч і підтримує проєкт. Глядачів також закликали берегти себе та близьких і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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