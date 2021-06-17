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Кардашян - 50 тисяч, Бейонсе – 100 тисяч: скільки голлівудські зірки отримують за вихід у світ

Кардашян - 50 тисяч, Бейонсе – 100 тисяч: скільки голлівудські зірки отримують за вихід у світ

Кардашян - 50 тисяч, Бейонсе – 100 тисяч: скільки голлівудські зірки отримують за вихід у світ

Поява знаменитостей на вечірках впливових людей влітає їм у копієчку.

Дізнайтеся, скільки багаті та впливові готові заплатити улюбленим співакам та акторам за те, щоб вони з'явилися на їхньому святі.

Блейк Лайвлі

Акторку запрошують не лише на популярні вечірки у клуби, а й на відкриття бутиків. Після того, як Блейк вийшла заміж за Райана Рейнольдса і народила йому двох доньок, зірка все рідше з'являється на світських заходах. Однак часом акторка все ж таки виходить у люди і за це отримує гарну оплату. Так, зірці серіалу "Пліткарка" заплатили 50 тисяч доларів за 10-хвилинну прогулянку килимовою доріжкою на відкритті магазину у Нью-Йорку.

Блейк Лавлі / ©
Блейк Лавлі

Ліндсей Логан

Колись ця скандальна зірка була найголовнішою тусівницею Голлівуду і жодна гучна вечірка не проходила без неї. Ще у часи шаленої популярності дівчині заплатили 350 тисяч доларів за те, щоб Логан відсвяткувала свій день народження у клубі Pure у Лас-Вегасі. Але всі ці гроші їй довелося витратити на лікування у реабілітаційному центрі. Пізніше Ліндсей отримала пропозицію у розмірі 200 тисяч доларів, щоб з'явитися на заході у Дубаї, але вона відмовилася, вважаючи, що гідна гонорару не менше, ніж 500 тисяч доларів.

ліндсей Логан / ©
ліндсей Логан

Кім Кардашян

Сімейка Кардашян має талант – перетворювати на гроші все і навіть звичайний вихід у люди. В середньому, на одній тусовці вона заробляє по 50 тисяч доларів, але найбільше вона любить свої дні народження. Адже нічні клуби Лас-Вегаса платять Кардашян пів мільйона доларів за те, щоб вона відгуляла своє свято саме у них.

Періс Гілтон

Коли спадкоємиця готельної імперії втратила спадщину у 60 мільйонів доларів, а її кар'єра телезірки та співачки теж не склалася, вона вирішила отримувати дохід з відвідування вечірок. Колись свою появу на заході у Лас-Вегасі вона оцінила у 600 тисяч доларів. Однак, часи змінились і гонорар зірки теж. Тепер за появу на заході Гілтон платять більш скромно – від 250 тисяч доларів.

Періс Гілтон / ©
Періс Гілтон

Леді Гага

Епатажна співачка привертає увагу до кожного свого публічного виходу. Найняти Гагу справа не з простих – співачка занадто бажаний гість на численних заходах. Тому за свій ефектний вихід вона бере мінімум два мільйони доларів.

Леді Гага / ©
Леді Гага

Бейонсе

Уявіть, що вас кличуть на райський Карибський острів, де святкують Новий рік та Різдво мільярдери. За свою появу зірка просить два мільйона доларів, а ще оплачену відпустку і вояж на розкішній яхті. Додатковий прибуток співачки – фешн-індустрія. Так, знаменитостям платять за те, щоб вони посиділи у першому ряду під час тижнів моди. За посиденьки біля подіуму Бейонсе отримує по 100 тисяч доларів.

Бейонсе / ©
Бейонсе

Ріанна

Співачка отримала аж вісім мільйонів доларів просто за присутність на новорічному відкритті найбільшого у Європі торгівельного центру у Лондоні. І при цьому їй не довелося докладати зусиль – Ріанна просто включила гірлянду на новорічній ялинці, яка була встановлена посеред нового торгівельного комплексу.

Ріанна / ©
Ріанна

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