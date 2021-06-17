Кардашян - 50 тисяч, Бейонсе – 100 тисяч: скільки голлівудські зірки отримують за вихід у світ

Поява знаменитостей на вечірках впливових людей влітає їм у копієчку.

Дізнайтеся, скільки багаті та впливові готові заплатити улюбленим співакам та акторам за те, щоб вони з'явилися на їхньому святі.

Блейк Лайвлі

Акторку запрошують не лише на популярні вечірки у клуби, а й на відкриття бутиків. Після того, як Блейк вийшла заміж за Райана Рейнольдса і народила йому двох доньок, зірка все рідше з'являється на світських заходах. Однак часом акторка все ж таки виходить у люди і за це отримує гарну оплату. Так, зірці серіалу "Пліткарка" заплатили 50 тисяч доларів за 10-хвилинну прогулянку килимовою доріжкою на відкритті магазину у Нью-Йорку.

Блейк Лавлі

Ліндсей Логан

Колись ця скандальна зірка була найголовнішою тусівницею Голлівуду і жодна гучна вечірка не проходила без неї. Ще у часи шаленої популярності дівчині заплатили 350 тисяч доларів за те, щоб Логан відсвяткувала свій день народження у клубі Pure у Лас-Вегасі. Але всі ці гроші їй довелося витратити на лікування у реабілітаційному центрі. Пізніше Ліндсей отримала пропозицію у розмірі 200 тисяч доларів, щоб з'явитися на заході у Дубаї, але вона відмовилася, вважаючи, що гідна гонорару не менше, ніж 500 тисяч доларів.

ліндсей Логан

Кім Кардашян

Сімейка Кардашян має талант – перетворювати на гроші все і навіть звичайний вихід у люди. В середньому, на одній тусовці вона заробляє по 50 тисяч доларів, але найбільше вона любить свої дні народження. Адже нічні клуби Лас-Вегаса платять Кардашян пів мільйона доларів за те, щоб вона відгуляла своє свято саме у них.

Періс Гілтон

Коли спадкоємиця готельної імперії втратила спадщину у 60 мільйонів доларів, а її кар'єра телезірки та співачки теж не склалася, вона вирішила отримувати дохід з відвідування вечірок. Колись свою появу на заході у Лас-Вегасі вона оцінила у 600 тисяч доларів. Однак, часи змінились і гонорар зірки теж. Тепер за появу на заході Гілтон платять більш скромно – від 250 тисяч доларів.

Періс Гілтон

Леді Гага

Епатажна співачка привертає увагу до кожного свого публічного виходу. Найняти Гагу справа не з простих – співачка занадто бажаний гість на численних заходах. Тому за свій ефектний вихід вона бере мінімум два мільйони доларів.

Леді Гага

Бейонсе

Уявіть, що вас кличуть на райський Карибський острів, де святкують Новий рік та Різдво мільярдери. За свою появу зірка просить два мільйона доларів, а ще оплачену відпустку і вояж на розкішній яхті. Додатковий прибуток співачки – фешн-індустрія. Так, знаменитостям платять за те, щоб вони посиділи у першому ряду під час тижнів моди. За посиденьки біля подіуму Бейонсе отримує по 100 тисяч доларів.

Бейонсе

Ріанна

Співачка отримала аж вісім мільйонів доларів просто за присутність на новорічному відкритті найбільшого у Європі торгівельного центру у Лондоні. І при цьому їй не довелося докладати зусиль – Ріанна просто включила гірлянду на новорічній ялинці, яка була встановлена посеред нового торгівельного комплексу.

Ріанна

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