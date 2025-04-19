Кардинально схудлий Потап показав, як готується до Великодня, та звернувся до українців

Потап / © www.instagram.com/realpotap

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Репер і продюсер Потап, який під час війни проживає за кордоном, похизувався своїми приготуваннями до Великодня.

У своєму фотоблогу шоумен оприлюднив серію фото, де похизувався декором будинку та поділився святковим настроєм. Зокрема, Потап наробив знімків з шоколадним яйцем і вазою з тюльпанами на тлі будинку, двері якого прикрашені оригінальним великоднім віночком. На світлинах помітно і зовнішні зміни зірки, зокрема його кардинальне схуднення.

Потап / © www.instagram.com/realpotap

Потап / © www.instagram.com/realpotap

Крім того, напередодні християнського свята продюсер звернувся до українців. Він побажав усім добробуту, миру та єдності.

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"Світлий Великдень зовсім близько. Це той особливий час, коли хочеться зупинитись, видихнути, і відчути серцем — ми разом. Ми є. І цього вже досить, щоб вірити в краще. Нехай ці святкові дні наповнять душу спокоєм, теплом, затишком і світлом. Нехай поруч будуть ті, кого ми любимо. А якщо й на відстані — то в серці завжди близько. Хочу побажати кожному миру в думках, любові в словах, добра в серці та світла в кожному дні. Ми — разом. І ми світло. З Великоднем, рідні. Люблю. Обіймаю. Вірю", — написав Потап.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Олексій Суханов напередодні Великодня зі сльозами звернувся до українців з важливим проханням.