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Кардинально схудлий Потап показав, як готується до Великодня, та звернувся до українців
Вочевидь, свято артист проведе за кордоном.
Репер і продюсер Потап, який під час війни проживає за кордоном, похизувався своїми приготуваннями до Великодня.
У своєму фотоблогу шоумен оприлюднив серію фото, де похизувався декором будинку та поділився святковим настроєм. Зокрема, Потап наробив знімків з шоколадним яйцем і вазою з тюльпанами на тлі будинку, двері якого прикрашені оригінальним великоднім віночком. На світлинах помітно і зовнішні зміни зірки, зокрема його кардинальне схуднення.
Крім того, напередодні християнського свята продюсер звернувся до українців. Він побажав усім добробуту, миру та єдності.
"Світлий Великдень зовсім близько. Це той особливий час, коли хочеться зупинитись, видихнути, і відчути серцем — ми разом. Ми є. І цього вже досить, щоб вірити в краще. Нехай ці святкові дні наповнять душу спокоєм, теплом, затишком і світлом. Нехай поруч будуть ті, кого ми любимо. А якщо й на відстані — то в серці завжди близько. Хочу побажати кожному миру в думках, любові в словах, добра в серці та світла в кожному дні. Ми — разом. І ми світло. З Великоднем, рідні. Люблю. Обіймаю. Вірю", — написав Потап.
Нагадаємо, нещодавно ведучий Олексій Суханов напередодні Великодня зі сльозами звернувся до українців з важливим проханням.