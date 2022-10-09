Кароль, Дорофєєва, Полякова: зірки, які переклали свої російськомовні хіти

Від початку повномасштабної війни творчість зірок українського шоубізнесу потерпіла кардинальних змін.

Так, артисти переосмислили цінності та заспівали по-новому. Зокрема, зірки випустили українськомовні пісні, а від російських, які записали ще до 24 лютого та не встигли їх оприлюднити, просто відмовилися.

Ба більше, артисти переклали свої російськомовні хіти українською. Композиції зірок тепер лунають солов'їною, і перекладені пісні знаменитостей подобаються прихильникам більше, аніж оригінал.

Редакція ТСН.ua зібрала добірку артистів, які переклали свої російськомовні хіти.

Надя Дорофєєва

Співачка та тренерка "Голосу країни-12" до повномасштабного вторгнення Росії в Україну співала російською мовою. Утім, виконавиця зізналась, що після 24 лютого її сенси змінилися. Так, Дорофєєва випустила перші українськомовні хіти, а російські – переклала. Солов'їною залунав хіт Наді raznotsvetnaya, який нині має назву - "різнокольорова".

До речі, композицію артистки перекладали українці. Співачка оголосила конкурс на найкращу адаптацію хіта. Зірка обирала серед майже 1700 надісланих варіантів.

Оля Полякова

Співачка і тренерка "Голосу країни-12" відмовилася від російськомовних пісень. Натомість зірка стала випускати українські треки, а свої старі хіти Оля почала перекладати. Виконавиця вже встигла адаптувати популярну композицію - "Королева ночі". Щоправда, у приспіві Оля залишила "ти тепер свободний, більше ти не модний". Полякова прокоментувала це. Артистка зазначила, що в українській мові є так слово. Інші композиції Олі вже теж перекладені українською.

Оля Полякова дала благодійний концерт у Києві

Quest Pistols

Український гурт здобув шалену популярність завдяки російськомовним хітам, які крізь роки лунають і досі. Утім, Quest Pistols вирішив перекласти одну зі своїх композицій українською, і адаптована версія стала навіть кращою за оригінал.

Quest Pistols переклали відомий хіт "Ты так красива", який свого часу був шалено популярним саме російською мовою. Учасники гурту трішки змінили слова, аби трек залишився мелодійним, і представили новий хіт.

Також Оля переклала композицію Тіни Кароль. Зірка заспівала українською хіт "Скандал".

Нагадаємо, раніше редакція ТСН.ua писала, як змінилася творчість українських артистів. Знаменитості стали активно просувати все українські, а від російського натомість відмовилися.

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