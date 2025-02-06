Кароль, Джамала, Руслана та інші: хто з зірок виступить у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2025"

Шоу відбудеться вже 8 лютого.
Нарешті стало відомо, хто з зірок виступить у фіналі Національного відбору на "Євробачення-2025".
Так, конкурс відбудеться вже 8 лютого. Наразі ж організатори нацвідбору розкривають все більше і більше деталей про подію. Нарешті стало відомо, хто з зірок виступить у фіналі конкурсу, окрім 10-х фіналістів.
На грандіозну сцену вийдуть дев'ять відомих артистів, які раніше в різні роки представляли Україну на "Євробаченні". Номер покажуть Джамала, MELOVIN, Катерина Павленко, TVORCHI, Jerry Heil, alyona alyona, Руслана, Тимофій Музичук та Тіна Кароль.
Виконавці об'єднаються задля спільного номеру. Вони всі разом виконають трек Назарія Яремчука – "Усміхнися мені", яким і відкриють фінал.
Та на цьому сюрпризи не закінчуються. Свій номер на нацвідборі покажуть представник України на Дитячому "Євробаченні-2024" Артем Котенко та співачка Світлана Тарабарова. Вони виконають трек "Дім", для якого підготували спеціальний перформанс на тему депортації українських дітей з окупованих територій.
Тим часом Руслана, перша переможниця України на музичному конкурсі, представить новий трек "Закрутила". Джамала покаже спеціальний номер, що присвячений 15-річчю її творчої діяльності, а Тіна Кароль виконує мікс своїх останніх хітів.
До речі, на сцені конкурсу з'явиться гумористичний бенд Badstreet boys у складі Володимира Дантеса, Василя Байдака, Олега Свища, Слави Кедра й Антона Тимошенка. Вони потішать слухачів нашумілою композицією Eurosong.
Нагадаємо, нацвідбір на "Євробачення-2025" відбудеться у суботу, 8 лютого. Початок – 18:00. Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі та першою повідомить ім'я переможця. Поки ж пропонуємо подивитися, якою цьогоріч буде сцена нацвідбору.
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