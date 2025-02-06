Кароль, Джамала, Руслана та інші: хто з зірок виступить у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2025"

Нарешті стало відомо, хто з зірок виступить у фіналі Національного відбору на "Євробачення-2025".

Так, конкурс відбудеться вже 8 лютого. Наразі ж організатори нацвідбору розкривають все більше і більше деталей про подію. Нарешті стало відомо, хто з зірок виступить у фіналі конкурсу, окрім 10-х фіналістів.

На грандіозну сцену вийдуть дев'ять відомих артистів, які раніше в різні роки представляли Україну на "Євробаченні". Номер покажуть Джамала, MELOVIN, Катерина Павленко, TVORCHI, Jerry Heil, alyona alyona, Руслана, Тимофій Музичук та Тіна Кароль.

Артисти, які виступатимуть у фіналі нацвідбору / Фото: eurovision.ua

Артисти, які виступатимуть у фіналі нацвідбору / Фото: eurovision.ua

Виконавці об'єднаються задля спільного номеру. Вони всі разом виконають трек Назарія Яремчука – "Усміхнися мені", яким і відкриють фінал.

Та на цьому сюрпризи не закінчуються. Свій номер на нацвідборі покажуть представник України на Дитячому "Євробаченні-2024" Артем Котенко та співачка Світлана Тарабарова. Вони виконають трек "Дім", для якого підготували спеціальний перформанс на тему депортації українських дітей з окупованих територій.

Світлана Тарабарова та Артем Котенко / Фото: eurovision.ua

Тим часом Руслана, перша переможниця України на музичному конкурсі, представить новий трек "Закрутила". Джамала покаже спеціальний номер, що присвячений 15-річчю її творчої діяльності, а Тіна Кароль виконує мікс своїх останніх хітів.

До речі, на сцені конкурсу з'явиться гумористичний бенд Badstreet boys у складі Володимира Дантеса, Василя Байдака, Олега Свища, Слави Кедра й Антона Тимошенка. Вони потішать слухачів нашумілою композицією Eurosong.

Badstreet boys / Фото: eurovision.ua

Нагадаємо, нацвідбір на "Євробачення-2025" відбудеться у суботу, 8 лютого. Початок – 18:00. Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі та першою повідомить ім'я переможця. Поки ж пропонуємо подивитися, якою цьогоріч буде сцена нацвідбору.

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