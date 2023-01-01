Кароль пригадала серйозну розмову із сином у перший день війни: "Сказала, ти маєш бути чоловіком"

Повномасштабна війна застала українську співачку Тіну Кароль в Україні, тим часом її син перебував на навчанні у Великій Британії.

Утім, коли Росія почала обстрілювати українські міста, артистка одразу не поїхала до Веніаміна. Як пояснила знаменитість, вона мала допомагати країні у тяжкі часи. Тим часом сина артистка закликала здобувати нові знання, якими він згодом зможе допомагати Україні.

Син Тіни Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

"Я йому сказала, що я буду зайнята, ти маєш бути чоловіком і бути обачним. Я йому сказала, що почалася війна, але ти дорослий, ти маєш зібратися і твоє завдання як молодого солдата добре вчитися, щоб твої знання потім знадобилися", - розповіла артистка в інтерв'ю Аллі Мазур.

Тіна Кароль із сином декілька місяців не бачилася від початку повномасштабної війни, навіть коли приїжджала з концертом до Великої Британії. Артистка пояснила Веніаміну чому, а він, своєю чергою, її зрозумів.

"Я не поїхала до нього одразу. Навіть, коли я зіграла концерт у квітні у Англії, я сказала: "Сину, я ще не можу до тебе заїхати, я відпрацюю все, що маю зробити, і потім повернуся". Він зрозумів, ми десь декілька місяців не бачилися", - поділилася Тіна Кароль.

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