Кароль рятує дітей з раком, а Єфросиніна відкрила центр підтримки: як зірки допомагають українцям

Тіна Кароль, Ірина Федишин, Маша Єфросиніна

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Під час повномасштабної війни українські знаменитості перетворили свою популярність на інструмент масштабної благодійності: вони збирають мільйони гривень для ЗСУ, підтримують дітей, які борються з тяжкими хворобами, допомагають жінкам пережити наслідки війни та опікуються українцями, які були змушені залишити домівки.

Чимало артистів і телеведучих заснували власні благодійні фонди, через які системно реалізують важливі соціальні та гуманітарні проєкти. Інші використовують концерти, публічність і партнерства, аби залучати якомога більше небайдужих людей. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про те, як Маша Єфросиніна, Тіна Кароль, Сергій Притула та інші українські знаменитості допомагають співвітчизникам у складні часи.

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Маша Єфросиніна — підтримка жінок, які пережили насильство та жахи війни

Українська телеведуча та громадська діячка ще 2020 року заснувала «Фонд Маша», діяльність якого спочатку була зосереджена на протидії домашньому насильству, підтримці жінок і дітей, розвитку інклюзивності та створенні безпечного середовища для постраждалих. Після початку повномасштабного вторгнення організація розширила свою роботу та зосередилася на допомозі жінкам і дітям, які постраждали від російської агресії.

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Одним із важливих напрямів стала психологічна реабілітація жінок і дітей, які втратили близьких, пережили окупацію, сексуальне насильство та перебували в російському полоні. Також організація розвиває Центр ментального відновлення «Незламна», де жінки можуть отримати професійну психологічну підтримку. Послуги центру доступні безкоштовно у різних форматах.

Маша Єфросиніна / © пресслужба каналу "1+1"

Окрім цього, Маша регулярно долучається до благодійних ініціатив, які допомагають залучати кошти на важливі потреби. Один із прикладів — проєкт «Дорога добра» спільно з мережею АЗК. Так, купуючи напій у спеціальному благодійному горнятку, відвідувачі долучалися до збору, адже до його вартості додавали 10 гривень. Цьогоріч зібрані кошти фонд Єфросиніної спрямовував на медичне обладнання для українських лікарень.

Тіна Кароль — фонд на підтримку дітей з онкологічними захворюваннями

Українська співачка вже багато років опікується дітьми, які борються з онкологічними захворюваннями. 2014 року артистка заснувала однойменний благодійний фонд у пам’ять про чоловіка, який помер від раку. Оганізація працює над тим, щоб маленькі пацієнти в Україні мали доступ до необхідного лікування, медикаментів і сучасного медичного обладнання.

Тіна Кароль

Організація співпрацює з дитячими лікарнями та закуповує обладнання відповідно до їхніх офіційних запитів. Ідеться не лише про разову допомогу, а й про системну підтримку медичних закладів та команд, які щодня борються за життя маленьких пацієнтів.

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Один із нещодавніх прикладів роботи фонду — допомога Харківській обласній дитячій клінічній лікарні №1. У вересні 2026 року туди передали медичне обладнання та витратні матеріали приблизно на три мільйони гривень. Закупівля була спрямована на оновлення відділення дитячої онкології.

Сергій Притула — замість ТБ масштабна волонтерська діяльність

Колишній телеведучий і шоумен ще задовго до повномасштабної війни допомагав українським військовим. 2014 року він долучився до волонтерського руху, а 2020-го заснував власний благодійний фонд. Після 24 лютого 2022 року Притула оголосив про завершення телевізійної кар'єри та зосередився на волонтерстві.

Нині його фонд є одним із відомих благодійних осередків, які системно підтримують Сили оборони України. Організація збирає кошти на розвідувальні й ударні безпілотники, наземні роботизовані комплекси, військовий транспорт, засоби зв'язку, оптику та тактичну медицину. Окремий напрям — гуманітарна допомога цивільним, які постраждали від російської агресії.

Організація продовжує реалізовувати спільні проєкти з українськими компаніями та іншими благодійниками.

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Сергій Притула / © facebook.com/serhiyprytula

Ірина Федишин — мільйони гривень і сотні автомобілів для українських захисників

Українська співачка разом із чоловіком Віталієм Човником активно займається волонтерством від початку повномасштабного вторгнення. Артистка використовує благодійні концерти в Україні та за кордоном, а також аукціони, щоб збирати кошти на потреби українського війська.

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Одним із головних напрямів її допомоги стала закупівля автомобілів для фронту. У березні 2026 року співачка повідомила, що загалом їй із командою вдалося передати захисникам уже 450 автівок. Лише після різдвяного туру «Україна колядує» військові отримали ще 50 машин, на придбання яких спрямували близько 13 мільйонів гривень.

У травні минулого року Федишин також розповідала, що від початку великої війни зібрала для ЗСУ понад 111 мільйонів гривень. Окрім транспорту, кошти спрямовували на придбання дронів, амуніції та рацій.

Ірина Федишин з чоловіком / © instagram.com/irynafedyshyn

Наталія Могилевська — допомога дітям та психологічна підтримка

Українська співачка багато років приділяє увагу благодійності, зокрема підтримці дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Артистка заснувала вокально-творчу школу з філіями в декількох містах України, двері якої відкриті для дітей із різних соціальних верств. Особливу увагу там приділяють сиротам і вихованцям із малозабезпечених родин, допомагаючи їм розвивати творчі здібності та реалізовувати власний потенціал.

Після початку повномасштабної війни благодійна діяльність Могилевської набула ще ширшого спрямування. Співачка зосередилася на підтримці дітей, зокрема їхньому психологічному відновленні, а також допомозі українцям, які постраждали від російської агресії. Через власний благодійний фонд артистка долучається до ініціатив на підтримку нужденних верств населення та українських захисників.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Іванна Онуфрійчук — підтримка українських родин у Швейцарії

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук 2022 року заснувала благодійний фонд IvAlive, який опікується українськими дітьми та їхніми матерями, які вимушені шукати прихисток у Швейцарії. Головна мета організації — допомогти родинам адаптуватися до життя за кордоном, інтегруватися в нове суспільство та водночас зберегти зв'язок з українською культурою.

Фонд підтримує дітей через соціалізацію, позашкільні заняття та творчі активності, а матерям допомагає з мовною адаптацією, пошуком роботи й налагодженням соціальних контактів. Також організація розвиває освітні ініціативи й проводить благодійні масштабні події.

Іванна Онуфрійчук

Олександр Усик — допомога військовим, лікарням і постраждалим від війни

Український боксер 2022 року заснував Usyk Foundation, через який підтримує українських військових, медичні заклади та цивільних, які постраждали від російської агресії. Організація реалізує гуманітарні, медичні та освітні проєкти, а також допомагає Силам оборони.

Серед результатів роботи фонду — 840 тонн переданої гуманітарної допомоги, понад сотня автомобілів для української армії та сучасні смартукриття у двох українських університетах. Також організація долучилася до забезпечення прифронтових лікарень каретами швидкої допомоги.

Олександр Усик

Окрему увагу Усик приділяє психологічному відновленню поранених військових. Зокрема, фонд організовував для захисників поїздки на міжнародні боксерські поєдинки спортсмена. Такі ініціативи покликані дати українським воїнам можливість відволіктися від пережитого та отримати позитивні емоції під час реабілітації.

Олександр Усик

Григорій і Христина Решетніки — підтримка військових та дітей

Український телеведучий Григорій Решетнік та його дружина Христина також долучилися до благодійної діяльності. Подружжя розвиває власний фонд Reshetnik Family, через який заявляло про намір підтримувати українських військових, їхні родини, дітей-сиріт та інших людей, які потребують допомоги.

Серед помітних благодійних ініціатив родини — збір коштів для дитячої лікарні «Охматдит» після російського ракетного удару 8 липня 2024 року. Тоді завдяки небайдужим вдалося зібрати 1 мільйон 130 тисяч гривень на підтримку медичного закладу, який зазнав значних руйнувань унаслідок атаки.

Григорій і Христина Решетники / © instagram.com/kristina_reshetnik

Лілія Ребрик — допомога переселенцям і родинам військових

Українська телеведуча й акторка разом із чоловіком, хореографом Андрієм Диким, також долучилася до благодійного руху та заснувала власний фонд. Організація з повноцінною командою працює з родинами, які постраждали від повномасштабної війни, зокрема внутрішньо переміщеними особами, дітьми військовослужбовців та іншими людьми, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Серед напрямів роботи — гуманітарна підтримка родин, адресна допомога та забезпечення дітей необхідними речами.

Лілія Ребрик з родиною

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