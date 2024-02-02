Кароль, Руслана та Сердючка: хто із зірок виступить у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2024"

Вже відомо, які музичні сюрпризи готують українські виконавці.
Організатори нацвідбору на "Євробачення-2024" розсекретили зірок, які виступлять під час прямої трансляції українського конкурсу.
Хто ввійде у шоу-програму, опублікували на офіційному сайті нацвідбору.
Так, зі своїм переможним хітом "Stefania" запалюватимуть Kalush Orchestra. Щоправда, це буде оновлена версія пісні у виконанні з українським академічним фольклорно-етнографічним ансамблем "Калина". До слова, це перша появу гурту на сцені нацвідбору після їхньої перемоги на "Євробаченні-2022".
Окрім 11 учасників нацвідбору, на сцену також вийде Руслана й виконає легендарний хіт "Дикі танці", завдяки якому 20 років тому Україна вперше за всю історію стала переможцем "Євробачення". Цікаво, що доповнюватиме виступ артистки танц-театр "Життя", з яким співачка свого часу виступала в Стамбулі.
Легендарна Вєрка Сердючка також потішить шанувальників своїми гучними хітами і фірмовими перформансами. Зокрема, пролунає і її пісня "Swedish Lullaby", яка має відсилку до Швеції, де цьогоріч відбудеться "Євробачення-2024". До того ж саме у цій країні 2016 року Джамала принесла Україні перемогу на "Євробаченні".
У шоу-програму також ввійшли переможці минулорічного нацвідбору – гурт "TVORCHI". Під супровід оркестру "NAONI Orchestra" вони нададуть нового звучання своїй культовій пісні "Heart of Steel".
А вже у фіналі на шанувальників чекатиме музичний сюрприз від переможниці "Євробачення-2016" Jamala. Артистка виконає свою нову пісню "Мій брате", яка є присвятою всім полеглим на війні близьким людям.
Свій новий трек також представить Тіна Кароль. Співачка виконає прем'єру пісні "Троянди", яка стрімко набирає прослуховувань.
На сцену нацвідбору також вийде дует, який складатиметься з представниці України на "Дитячому Євробаченні-2023" Анастасії Димид і музичної продюсерки Світлани Тарабарової. Співачки обіцяють здивувати розширеною версією пісні "Квітка", яка лунала минулоріч у Франції.
До слова, наприкінці нацвідбору його музичний продюсер Дмитро Шуров (Pianoбой) виступить разом з усіма учасниками фіналу. Музиканти присвятять виступ легендарному українському митцю.
Нагадаємо, вже незабаром, 3 лютого, відбудеться нацвідбір на "Євробачення-2024", у якому Україна обиратиме, хто поїде на цьогорічний міжнародний музичний конкурс. Раніше ми писали, де та о котрій дивитися трансляцію та як голосувати за фаворитів.
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