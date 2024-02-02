Кароль, Руслана та Сердючка: хто із зірок виступить у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2024"

Організатори нацвідбору на "Євробачення-2024" розсекретили зірок, які виступлять під час прямої трансляції українського конкурсу.

Хто ввійде у шоу-програму, опублікували на офіційному сайті нацвідбору.

Так, зі своїм переможним хітом "Stefania" запалюватимуть Kalush Orchestra. Щоправда, це буде оновлена версія пісні у виконанні з українським академічним фольклорно-етнографічним ансамблем "Калина". До слова, це перша появу гурту на сцені нацвідбору після їхньої перемоги на "Євробаченні-2022".

Нацвідбір на "Євробачення-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Окрім 11 учасників нацвідбору, на сцену також вийде Руслана й виконає легендарний хіт "Дикі танці", завдяки якому 20 років тому Україна вперше за всю історію стала переможцем "Євробачення". Цікаво, що доповнюватиме виступ артистки танц-театр "Життя", з яким співачка свого часу виступала в Стамбулі.

Нацвідбір на "Євробачення-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Легендарна Вєрка Сердючка також потішить шанувальників своїми гучними хітами і фірмовими перформансами. Зокрема, пролунає і її пісня "Swedish Lullaby", яка має відсилку до Швеції, де цьогоріч відбудеться "Євробачення-2024". До того ж саме у цій країні 2016 року Джамала принесла Україні перемогу на "Євробаченні".

Нацвідбір на "Євробачення-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

У шоу-програму також ввійшли переможці минулорічного нацвідбору – гурт "TVORCHI". Під супровід оркестру "NAONI Orchestra" вони нададуть нового звучання своїй культовій пісні "Heart of Steel".

Нацвідбір на "Євробачення-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

А вже у фіналі на шанувальників чекатиме музичний сюрприз від переможниці "Євробачення-2016" Jamala. Артистка виконає свою нову пісню "Мій брате", яка є присвятою всім полеглим на війні близьким людям.

Нацвідбір на "Євробачення-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Свій новий трек також представить Тіна Кароль. Співачка виконає прем'єру пісні "Троянди", яка стрімко набирає прослуховувань.

Нацвідбір на "Євробачення-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

На сцену нацвідбору також вийде дует, який складатиметься з представниці України на "Дитячому Євробаченні-2023" Анастасії Димид і музичної продюсерки Світлани Тарабарової. Співачки обіцяють здивувати розширеною версією пісні "Квітка", яка лунала минулоріч у Франції.

Нацвідбір на "Євробачення-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

До слова, наприкінці нацвідбору його музичний продюсер Дмитро Шуров (Pianoбой) виступить разом з усіма учасниками фіналу. Музиканти присвятять виступ легендарному українському митцю.

Нацвідбір на "Євробачення-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Нагадаємо, вже незабаром, 3 лютого, відбудеться нацвідбір на "Євробачення-2024", у якому Україна обиратиме, хто поїде на цьогорічний міжнародний музичний конкурс. Раніше ми писали, де та о котрій дивитися трансляцію та як голосувати за фаворитів.

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