Кароль відреагувала на відео, де Цибульська у курнику співає українською її російськомовний хіт

Співачка Тіна Кароль відреагувала на кумедний ролик, який записала її зіркова колега Оля Цибульська.
Так, днями артистка переклала українською мовою хіт співачки "Скандал".
У відео, яке Оля опублікувала у своєму Instagram, вона постала у курнику в гламурному луці та на підборах. Також Цибульська закинула ногу на стіну курника майже так само, як це зробила Кароль у своєму кліпі.
На реакцію Кароль не довелося чекати довго. Зірка добряче посміялася з "кліпу". Про це вона написала у сторіз.
"Наскандалила. Цьом. Це любов", — написала Тіна.
Нагадаємо, що раніше Цибульська переробила пісню Насті Каменських "Красное вино". Оля заспівала хіт українською.
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