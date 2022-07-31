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Кароль відреагувала на відео, де Цибульська у курнику співає українською її російськомовний хіт

Кароль відреагувала на відео, де Цибульська у курнику співає українською її російськомовний хіт

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Кароль відреагувала на відео, де Цибульська у курнику співає українською її російськомовний хіт

Фото: instagram.com/cybulskaya

Співачка Тіна Кароль відреагувала на кумедний ролик, який записала її зіркова колега Оля Цибульська.

Так, днями артистка переклала українською мовою хіт співачки "Скандал".

У відео, яке Оля опублікувала у своєму Instagram, вона постала у курнику в гламурному луці та на підборах. Також Цибульська закинула ногу на стіну курника майже так само, як це зробила Кароль у своєму кліпі.

На реакцію Кароль не довелося чекати довго. Зірка добряче посміялася з "кліпу". Про це вона написала у сторіз.

© instagram.com/tina_karol
Фото: instagram.com/tina_karol

"Наскандалила. Цьом. Це любов", — написала Тіна.

Нагадаємо, що раніше Цибульська переробила пісню Насті Каменських "Красное вино". Оля заспівала хіт українською.

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