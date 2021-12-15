Кароль живе у Зазим'ї, а Білик – в Березівці: фото розкішних маєтків українських зірок

Більшість знаменитостей живуть у селах.

Стомлені шаленим ритмом та міським життям, українські зірки все частіше будують житло за межами столиці.

Там знаменитості можуть усамітнитися з природою та насолодитися відпочинком. Втім, дехто має апартаменти і у самому Києві. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, де живуть українські зірки та переглянути фото їхніх маєтків.

Ірина Білик

Ірина Білик / instagram.com/bilyk_iryna

Крім квартири у Києві, співачка Ірина Білик має маєток за містом, у селі Березівка.

Будинок Ірини Білик

Як йдеться у програмі "Викриття", зірка придбала одноповерхову забудову, яка оснащена екотехнологіями. Так, дах будинку вкриває купа сонячних батарей. На території висаджені зелені галявини, декоративні берізки та є зона відпочинку на відкритому повітрі.

Павло Зібров

Павло Зібров / instagram.com/pavlo_zibrov

Оселився під Києвом і співак Павло Зібров. У програмі "Зірковий шлях" артист хизувався, що на території у нього є озеро, басейн та фонтан, який виконавець привіз із Італії.

Маєток Павла Зіброва / скриншот з відео

Фішка подвір'я артиста – зіркова алея гортензій, де висаджені кущі від багатьох зірок українського шоубізнесу. На території маєтку є басейн, ставок, 4 сотки городу та сад. Зібров також має лазню і більярд, де і народжуються його хіти.

Маєток Павла Зіброва / скриншот з відео

Тіна Кароль

Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль живе у маєтку, що в селі Зазим'я.

Будинок Тіни Кароль

У будинку зірки є тренажерний зал та окрема кімната, де вона зберігає нагороди і подарунків від фанатів. Також у співачки є величезна спальня на цілий поверх.

А на гектарі землі артистка вирощує яблуневий сад, виноградники, малину та 213 кущів троянд. З них знаменитість готує варення за рецептом своєї бабусі.

instagram.com/tinakarol_fantina

Із "земельними" справами Тіні допомагає сім'я із Філіппін, яку співачка прихистила в себе після чергової повені у державі.

Зауважимо, не так давно Кароль придбала землю в Карпатах і планує там звести дім.

Настя Приходько

Настя Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Двоповерховий маєток артистки Анастасії Приходько розташований у селі Крюківщина під Києвом. Він зведений в англійському стилі і має площу 200 кв. м, йдеться у "Викритті".

Будинок Насті Приходько

Перед входом є галявини, паркомісце та гойдалки з лози у вигляді коконів. На задньому дворі у зірки критий басейн, альтанка для барбекю, тераса для сніданків і багато різного для дозвілля дітей – пісочниця, гірка, батут.

Будинок Насті Приходько

Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова / instagram.com/tarabarova

2020-го співачка Світлана Тарабарова та її чоловік, продюсер Олексій Бондар придбали дім за Києвом, площею 160 метрів в квадраті.

Будинок Світлани Тарабарової / svitske.1plus1.ua

Також вони мають 7 соток землі. Пара обрала одноповерховий будинок, як в Америці.

"Світське життя"

"Світське життя"

Вдома зірка має музичний кабінет, а гордістю називає дитячу кімнату. Там для малюків збудували цілий спортивний куточок, де тренується навіть зіркова мама.

instagram.com/tarabarova

Влад Яма

Влад Яма / instagram.com/vladyama_official

Минулого року хореограф та головний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма з дружиною та сином переїхали до заміського будинку.

Будинок Влада Ями / instagram.com/liliya_yama

instagram.com/liliya_yama

Дім подружжя зробило у стилі лофт і додало до дизайну своїх ідей, наприклад світильники-терки та дошка для записів на кухні. А кабінет танцівника зробили в стилістиці "критого паркінгу".

Кабінет Влада Ями / instagram.com/liliya_yama

Втім, нещодавно Влад розповів, що сім'я, яка звела будинок для того, щоб там постійно жити, у результаті приїздить туди лише на вихідні. Тепер Влад і Лілія мрію про будинок в Маямі, аби там зимувати.

Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч має розкішні апартаменти у хмарочосі в одному з найелітніших ЖК Києва на вулиці Драгомирова.

Будинок, де живе Злата Огнєвіч

Площа двокімнатної квартири, яку батьки їй подарували сім років тому – 79 квадратних метрів.

Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

Сусіди виконавиці – високопосадовці та зірки. За інформацією "Телеканалу LIVE", тут трикімнатна квартира у Ірини Білик, свої апартаменти у Дмитра Монатіка, кардіохірурга Бориса Тодурова, експрем'єра Володимира Гройсмана та очільника Черкаської області Олександра Скічка.

Юлія Саніна

Юлія Саніна на тлі свого будинку / instagram.com/the_hardkiss

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна та її чоловік, креативний продюсер колективу Вал Бебко минулого року провели Катерині Осадчій екскурсію своїм маєтком. Його територія займає близько 300 метрів в квадраті. Там подружжя також звело власну студію звукозапису, а ще є має мінісад та невеликий город, де виконавиця вирощує помідори, зелень та суницю.

Вал Бебко, Юлія Саніна та Катерина Осадча / instagram.com/the_hardkiss

На задньому дворі у зірок є барбекю.

Вал Бебко / instagram.com/the_hardkiss

Оля Полякова

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Зірка Оля Полякова має заміський будинок неподалік затопленої Гусинської церкви, біля Дніпра Він виконаний повністю з дерева. Там є домашній кінотеатр, гостьове крило зі спальнями та терасою.

Будинок Олі Полякової / скріншот з відео

На території зірка має город, теплицю, ферму, басейн, спортзал, та баню. Артистка тішиться тим, що багато продуктів вирощує сама і робить сир з козиного молока. Для сиру зірка побудувала 100-метровий погріб.

Крім того, у Полякової є квартира в самому центрі Києва. Співачка володіє елітними апартаментами на п'ятому поверсі, що розташований навпроти Нацбанку по вулиці Інститутській, йдеться у програмі "Викриття".

скріншот з відео

Софія Ротару

Софія Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Народна артистка України Софія Ротару також має маєток під Києвом. Він розташований у селищі П'ятихатки, неподалік від Козина. Його площа складає 1412 кв.м.

Будинок Софії Ротару / strana.ua

Цю землю зірка придбала 15 років тому, пише "Страна". Розташований будинок на кордоні двох сіл, в сосновому гаю далеко від траси. На території Софія Михайлівна посадила чимало рослин, серед них елітні блакитні ялини і туї. Маєток не має свого виходу до водойми.

Будинок Софії Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Будинок Софії Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Михайло Поплавський

Михайло Поплавський / instagram.com/poplavskiy_michail

А от маєток артиста Михайла Поплавського навіть став скандальним. Так, раніше в Мережі з'явилося відео з нерухомістю зірки, яке артист не задекларував. На території є декілька будинків та озеро.

Маєток Михайла Поплавського / Світське життя

Як згодом розповів зірка "Світському життю", там є дім на 260 квадратних метрів з двома спальнями і декілька гектарів землі, "щоб була редиска, картопля, огірочок, помідорчики".

Ассія Ахат

Ассія Ахат на тлі свого будинку

Ассія Ахат проживає у триповерховому будинку у центрі столиці, на Печерську. Біля будинку у скрипальки є сад з малиною та басейн, біля якого зірка інколи влаштовує вечірки. Загалом, будинок із садом займають 10 соток землі.

Гайтана

Гайтана

Співачка Гайтана живе у селі Іванковичі, яке недалеко від Києва по Одеській трасі.

Будинок Гайтани / скріншот з відео

Як йдеться у програмі "Викриття", її будинок розташований у котеджному містечку біля озера Круглик. У розпорядженні артистки двоповерхова вілла та величезний просторий двір, на якому побудований справжній міні-Діснейленд. У дворі маєтку Гайтани багато атракціонів - гойдалки, гірка, пісочниця.

скріншот з відео

Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських / instagram.com/kamenskux

А от будинок подружжя зірок Потапа і Насті Каменських розташований у селищі Романків, неподалік від Конча-Заспи. Двоповерховий маєток, який виконаний у італійському стилі, розмістився на 13,5 сотки землі. Про це передає програма "Викриття".

Будинок Потапа і Насті Каменських

Всередині житло подружжя виконане у світлих тонах. А на території закохані мають басейн, терасу для відпочинку з садовими меблями і підсобне приміщення.

Настя Каменських на тлі свого будинку / instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

Їхні сусіди – подружжя телеведучих Катерина Осадча та Юрій Горбунов.

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