Кароль живе у Зазим'ї, а Білик – в Березівці: фото розкішних маєтків українських зірок

Більшість знаменитостей живуть у селах.
Стомлені шаленим ритмом та міським життям, українські зірки все частіше будують житло за межами столиці.
Там знаменитості можуть усамітнитися з природою та насолодитися відпочинком. Втім, дехто має апартаменти і у самому Києві. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, де живуть українські зірки та переглянути фото їхніх маєтків.
Ірина Білик
Крім квартири у Києві, співачка Ірина Білик має маєток за містом, у селі Березівка.
Як йдеться у програмі "Викриття", зірка придбала одноповерхову забудову, яка оснащена екотехнологіями. Так, дах будинку вкриває купа сонячних батарей. На території висаджені зелені галявини, декоративні берізки та є зона відпочинку на відкритому повітрі.
Павло Зібров
Оселився під Києвом і співак Павло Зібров. У програмі "Зірковий шлях" артист хизувався, що на території у нього є озеро, басейн та фонтан, який виконавець привіз із Італії.
Фішка подвір'я артиста – зіркова алея гортензій, де висаджені кущі від багатьох зірок українського шоубізнесу. На території маєтку є басейн, ставок, 4 сотки городу та сад. Зібров також має лазню і більярд, де і народжуються його хіти.
Тіна Кароль
Співачка Тіна Кароль живе у маєтку, що в селі Зазим'я.
У будинку зірки є тренажерний зал та окрема кімната, де вона зберігає нагороди і подарунків від фанатів. Також у співачки є величезна спальня на цілий поверх.
А на гектарі землі артистка вирощує яблуневий сад, виноградники, малину та 213 кущів троянд. З них знаменитість готує варення за рецептом своєї бабусі.
Із "земельними" справами Тіні допомагає сім'я із Філіппін, яку співачка прихистила в себе після чергової повені у державі.
Зауважимо, не так давно Кароль придбала землю в Карпатах і планує там звести дім.
Настя Приходько
Двоповерховий маєток артистки Анастасії Приходько розташований у селі Крюківщина під Києвом. Він зведений в англійському стилі і має площу 200 кв. м, йдеться у "Викритті".
Перед входом є галявини, паркомісце та гойдалки з лози у вигляді коконів. На задньому дворі у зірки критий басейн, альтанка для барбекю, тераса для сніданків і багато різного для дозвілля дітей – пісочниця, гірка, батут.
Світлана Тарабарова
2020-го співачка Світлана Тарабарова та її чоловік, продюсер Олексій Бондар придбали дім за Києвом, площею 160 метрів в квадраті.
Також вони мають 7 соток землі. Пара обрала одноповерховий будинок, як в Америці.
Вдома зірка має музичний кабінет, а гордістю називає дитячу кімнату. Там для малюків збудували цілий спортивний куточок, де тренується навіть зіркова мама.
Влад Яма
Минулого року хореограф та головний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма з дружиною та сином переїхали до заміського будинку.
Дім подружжя зробило у стилі лофт і додало до дизайну своїх ідей, наприклад світильники-терки та дошка для записів на кухні. А кабінет танцівника зробили в стилістиці "критого паркінгу".
Втім, нещодавно Влад розповів, що сім'я, яка звела будинок для того, щоб там постійно жити, у результаті приїздить туди лише на вихідні. Тепер Влад і Лілія мрію про будинок в Маямі, аби там зимувати.
Злата Огнєвіч
Українська співачка Злата Огнєвіч має розкішні апартаменти у хмарочосі в одному з найелітніших ЖК Києва на вулиці Драгомирова.
Площа двокімнатної квартири, яку батьки їй подарували сім років тому – 79 квадратних метрів.
Сусіди виконавиці – високопосадовці та зірки. За інформацією "Телеканалу LIVE", тут трикімнатна квартира у Ірини Білик, свої апартаменти у Дмитра Монатіка, кардіохірурга Бориса Тодурова, експрем'єра Володимира Гройсмана та очільника Черкаської області Олександра Скічка.
Юлія Саніна
Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна та її чоловік, креативний продюсер колективу Вал Бебко минулого року провели Катерині Осадчій екскурсію своїм маєтком. Його територія займає близько 300 метрів в квадраті. Там подружжя також звело власну студію звукозапису, а ще є має мінісад та невеликий город, де виконавиця вирощує помідори, зелень та суницю.
На задньому дворі у зірок є барбекю.
Оля Полякова
Зірка Оля Полякова має заміський будинок неподалік затопленої Гусинської церкви, біля Дніпра Він виконаний повністю з дерева. Там є домашній кінотеатр, гостьове крило зі спальнями та терасою.
На території зірка має город, теплицю, ферму, басейн, спортзал, та баню. Артистка тішиться тим, що багато продуктів вирощує сама і робить сир з козиного молока. Для сиру зірка побудувала 100-метровий погріб.
Крім того, у Полякової є квартира в самому центрі Києва. Співачка володіє елітними апартаментами на п'ятому поверсі, що розташований навпроти Нацбанку по вулиці Інститутській, йдеться у програмі "Викриття".
Софія Ротару
Народна артистка України Софія Ротару також має маєток під Києвом. Він розташований у селищі П'ятихатки, неподалік від Козина. Його площа складає 1412 кв.м.
Цю землю зірка придбала 15 років тому, пише "Страна". Розташований будинок на кордоні двох сіл, в сосновому гаю далеко від траси. На території Софія Михайлівна посадила чимало рослин, серед них елітні блакитні ялини і туї. Маєток не має свого виходу до водойми.
Михайло Поплавський
А от маєток артиста Михайла Поплавського навіть став скандальним. Так, раніше в Мережі з'явилося відео з нерухомістю зірки, яке артист не задекларував. На території є декілька будинків та озеро.
Як згодом розповів зірка "Світському життю", там є дім на 260 квадратних метрів з двома спальнями і декілька гектарів землі, "щоб була редиска, картопля, огірочок, помідорчики".
Ассія Ахат
Ассія Ахат проживає у триповерховому будинку у центрі столиці, на Печерську. Біля будинку у скрипальки є сад з малиною та басейн, біля якого зірка інколи влаштовує вечірки. Загалом, будинок із садом займають 10 соток землі.
Гайтана
Співачка Гайтана живе у селі Іванковичі, яке недалеко від Києва по Одеській трасі.
Як йдеться у програмі "Викриття", її будинок розташований у котеджному містечку біля озера Круглик. У розпорядженні артистки двоповерхова вілла та величезний просторий двір, на якому побудований справжній міні-Діснейленд. У дворі маєтку Гайтани багато атракціонів - гойдалки, гірка, пісочниця.
Потап і Настя Каменських
А от будинок подружжя зірок Потапа і Насті Каменських розташований у селищі Романків, неподалік від Конча-Заспи. Двоповерховий маєток, який виконаний у італійському стилі, розмістився на 13,5 сотки землі. Про це передає програма "Викриття".
Всередині житло подружжя виконане у світлих тонах. А на території закохані мають басейн, терасу для відпочинку з садовими меблями і підсобне приміщення.
Їхні сусіди – подружжя телеведучих Катерина Осадча та Юрій Горбунов.
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