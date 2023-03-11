Кароліна Ашіон приголомшила, як в Німеччині її змушували знімати фейковий сюжет про "втомлену від війни" Україну

Майже рік ведуча провела у Німеччині, рятуючись від повномасштабного вторгнення РФ до України.

Ведуча Кароліна Ашіон повідомила, що повернулася до України. Майже рік знаменитість провела у Німеччині, куди виїхала під час повномасштабного вторгнення росії до України.

Та туга за рідною домівкою виявилася сильнішою, і Кароліна на початку березня раз і назавжди повернулася до України. Разом з цим журналістка розповіла про свою роботу на німецькому каналі. Зокрема про те, як продюсер цього каналу змушував її знімати фейковий сюжет про Україну.

Ашіон пригадала, що коли вона їхала у відрядження до Києва, її німецькі колеги вже були з чітким редакційним завданням:

"Таких епізодів було декілька. І найяскравіший стався в Києві, під час мого відрядження. Мої німецькі колеги їхали з чітким редакційним завданням – отримати сюжет, в якому українці начебто втомилися від війни і тому готові, аби керівництво країни сіло за стіл переговорів з рашою. І мої буквально стенання про те, що це неможливо і ви не знайдете жодного українця з такою думкою, нікого не обходили. Так ми і приїхали до Києва", - розповіла Кароліна.

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Ашіон поділилася, що все закінчилося скандалом, істерикою продюсера, який бігав навколо буса і кричав у слухавку шеф-редактору: "Вона некерована! Вона не хоче робити те, що нам потрібно".

Також журналістка розповіла про суперечки з продюсером своєї щоденної програми Ukraine Update, яку вона вела на німецькому каналі:

"Хоча там, у Німеччині, в цьому іграшково-безпечному світі, я засинала і прокидалась з новинами про Україну, розповідала про всі ці страхіття в своїй щоденній програмі Ukraine Update, сперечалася з продюсером, що саме цю фразу (Україна на першій лінії фронту захищає країни Європи з їхніми цінностями…) треба залишити, бо це "не моя особиста думка, а думка вашої фрау" (маючи на увазі пані Урсулу Фон Дер Ляйен). Ті, хто знають мою запальну вдачу, легко можуть уявити цей епізод", - додала ведуча.

Кароліна Ашіон зізналася, що вона почувається дуже щасливою від того, що повернулася додому.

Нагадаємо, раніше Кароліна Ашіон вперше відверто розповіла про те, як мріяла завагітніти. Ведуча не стримуючи сліз розповіла про свої спроби стати мамою.

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