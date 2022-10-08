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Катамадзе висловилася про росіян, які тікають до Грузії: "Просять про допомогу у людей, яких вбивають"

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Катамадзе висловилася про росіян, які тікають до Грузії: "Просять про допомогу у людей, яких вбивають"

Ніно Катамадзе / Фото: instagram.com/nino_katamadze_official

Грузинська співачка не може пробачити громадянам РФ часткову окупацію рідної країни.

Джазова виконавиця Ніно Катамадзе розповіла, що думає про росіян, які почали тікати від мобілізації до її рідної Грузії. 

Співачка, яка підтримала Україну, зізналася, що зараз дії громадян РФ просто не вкладаються у неї в голові. Адже Катамадзе, як і багато грузинів, добре пам'ятає війну 2008 року, у результаті якої Росія окупувала значну частину грузинських територій.

"Це якийсь сюрреалізм і фільм, який, якби була можливість, я не подивилася б. Це як би відповідь бумеранга. Тоді біженці наші з Абхазії несли із собою мертві тіла, аби хоча б поховати їх, і люді по дорозі помирали від холоду. Це історія, яку ти не можеш просто прочитати, бо одразу стає боляче. Зараз росіяни тікають від як би "несправедливості" своєї влади у країну, в якій вони окупували 22% територій. І вони просять про допомогу у людей, яких вбивають", - заявила Катамадзе у "Гончарова Подкаст".

Ніно Катамадзе / © instagram.com/nino_katamadze_official
Ніно Катамадзе / Фото: instagram.com/nino_katamadze_official

Ніно поділилася, що розуміє, що серед втікачів є і ті, хто заявив про свою незгоду із владою РФ , але більшість просто намагається врятувати себе.

"Звичайно є сміливі люди, які кажуть, що вони проти війни з Україною з першого дня. Є ті, хто кажуть, що вони стоять 7 днів у черзі й що вони приїхали як туристи. Їм потрібні вижити, але навіть у такий момент вони не можуть бути сильними, справедливими", - сказала співачка.

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
2248
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