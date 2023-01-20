Катастрофа гелікоптера у Броварах: Маша Єфросиніна з іграшками і квітами приїхала на місце трагедії

Ведуча вшанувала пам'ять загиблих під час падіння гвинтокрила на Київщині.

Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна приїхала на місце трагедії, що сталася у Броварах 18 січня.

Як відомо, вранці 18 січня гелікоптер ДСНС впав на дитячий садочок у Броварах Київської області. На борту було десять людей - керівництво МВС України. Усі вони загинули. Загалом трагедія забрала життя 14 осіб, з них - одна дитина.

Єфросиніна привезла на місце авіатрощі м'які іграшки та квіти, аби вшанувати пам'ять загиблих у цій катастрофі людей.

Маша Єфросиніна побувала на місці трагедії у Броварах / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна побувала на місці трагедії у Броварах / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Разом з тим у сторіз Instagram ведуча розповіла своїм іноземним підписникам англійською мовою, що сталося у той фатальний день:

"Зараз ви бачите, який це все має вигляд після учорашньої трагедії. Я сподіваюся, ви розумієте, що це щоденне пекло, через яке проходить Україна. Кожен день в Україні має такий вигляд. Сподіваюся, ви можете це зупинити колись", - сказала Маша.

Маша Єфросиніна побувала на місці трагедії у Броварах / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Також вона показала наслідки авіакатастрофи, зокрема, вибиті вікна у їдальні дитячого садка, де діти збиралися, аби пообідати, перш ніж на будівлю впав гелікоптер.

Маша Єфросиніна побувала на місці трагедії у Броварах / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, що , 18 січня у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Вертоліт впав на дитячий садок. У результаті авіатрощі загинули 18 людей, серед них – одна дитина. Відомо про 29 поранених, серед яких — 15 дітей. На борту гвинтокрила перебувало керівництво МВС – голова МВС Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін і держсекретар Юрій Лубкович. Всі вони загинули.

Обставини трагедії наразі з'ясовуються.

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