Катерина Білик — Королева України 2024: готується представляти Україну на Miss Grand International у Камбоджі та Таїланді

Цьогорічною переможницею національного конкурсу краси «Королева України 2024» стала Катерина Білик. Саме вона буде представляти Україну на престижному міжнародному конкурсі Miss Grand International 2024, що відбудеться у Камбоджі та Таїланді. Катерина — модель, інфлюенсерка з мільйонною аудиторією, а також справжня патріотка, яка використовує свою платформу для підтримки України.

Катерина Білик є амбасадоркою України на світовій арені. Вона стала обличчям Bvlgari Ukraine та з’явилася на обкладинці Elle Ukraine. Катерина також активно займається благодійною діяльністю, і, як вона сама зазначає: «Я вірю в ефект наслідування — чим більше людей бачать і чують про благодійність, тим більше вони готові діяти так само».

Катерина надає підтримку українським військовим, допомагає біженцям та людям, які постраждали від війни, організовує збори коштів і надає необхідну допомогу. Серед її благодійних проєктів — фінансування протезування для поранених, підтримка сімей переселенців, організація свят для дітей, що втекли з окупованих територій, та багато іншого.

Катерина народилася у місті Богуслав, де закінчила місцевий ліцей №1. Згодом отримала диплом з німецької філології в Київському національному лінгвістичному університеті. Вона вільно володіє п’ятьма мовами: українською, англійською, російською, німецькою та польською.

На конкурсі Miss Grand International 2024 Катерина прагне не лише продемонструвати свою красу та талант, але й привернути увагу світової спільноти до України, її культури, сили та незламного духу.