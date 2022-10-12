Катерина Бужинська на мітингу у Болгарії закликала світ визнати Росію терористичною країною

Співачка після масованих обстрілів України вийшла на мітинги у Болгарії.

Українська виконавиця Катерина Бужинська у Софії, Болгарія, вийшла на акції протесту.

Зокрема, мітинг відбувся під російським посольством після масованих обстрілів Росією України. Бужинська разом з іншими протестувальниками вимагала, аби РФ, після скоєних злочинів, нарешті визнали терористичною країною.

"В Софії відбувся мітинг перед посольством РФ. Ми закликаємо Європу, США та світ визнати Росію державою-терористкою!" – написала у своєму Instagram Бужинська.

Співачка також показала відео, як минули протести. Мітингувальники прийшли до російського посольства з красномовними плакатами, на яких був напис – "Росія – терористична країна". Протестувальники також скандували "Слава Україні!" і "Росія – терорист".

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У натовпі виднілося чимало синьо-жовтих прапорів. Під час акції протесту Бужинська разом з іншими протестувальниками виконала гімн України.

Нагадаємо, після масованих ракетних обстрілів Росією України Маша Єфросиніна емоційно звернулася до росіян. Зокрема, ведучу шокувала реакція жителів країни-агресорки, які радіють вбивствам українців.

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