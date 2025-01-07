Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Катерина Бужинська на рідкісному фото показала доньку від ексчоловіка і привітала її з 18-річчям

Катерина Бужинська на рідкісному фото показала доньку від ексчоловіка і привітала її з 18-річчям

Катерина Бужинська / Фото: instagram.com/buzhynska

Олена стала повнолітньою.

У родині української співачки Катерини Бужинської особливе свято. 7 січня старша донька виконавиці святкує день народження.

Ба більше, цьогоріч свято особливе, адже Олені виповнюється 18 років і вона стає повнолітньою. З цієї нагоди Катерина Бужинська присвятила доньці допис в Instagram-stories. Виконавиця опублікувала різноманітні фото з Оленою – від архівних, де вона зображена ще зовсім маленькою, до свіжих. Також артистка привітала старшу доньку зі святом.

"З днем народження, Оленочко!" – підписала фото співачка і додала смайлики у вигляді червоних сердець.

Старша донька Катерини Бужинської святкує день народження / © instagram.com/buzhynska
Старша донька Катерини Бужинської святкує день народження / Фото: instagram.com/buzhynska

Зазначимо, Катерина Бужинська народила старшу доньку від ексчоловіка Володимира Ростунова, з яким вона перебувала в цивільному шлюбі. Дівчинка не живе із зірковою мамою. Зокрема, вона перебуває в Німеччині, де здобуває освіту.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська святкувала день народження своєї дитини. Синові артистки виповнилося 10 років. Співачка ніжно вітала Нестора зі святом та показала, як він змінився за рік.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація