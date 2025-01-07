Катерина Бужинська на рідкісному фото показала доньку від ексчоловіка і привітала її з 18-річчям

У родині української співачки Катерини Бужинської особливе свято. 7 січня старша донька виконавиці святкує день народження.

Ба більше, цьогоріч свято особливе, адже Олені виповнюється 18 років і вона стає повнолітньою. З цієї нагоди Катерина Бужинська присвятила доньці допис в Instagram-stories. Виконавиця опублікувала різноманітні фото з Оленою – від архівних, де вона зображена ще зовсім маленькою, до свіжих. Також артистка привітала старшу доньку зі святом.

"З днем народження, Оленочко!" – підписала фото співачка і додала смайлики у вигляді червоних сердець.

Старша донька Катерини Бужинської святкує день народження / Фото: instagram.com/buzhynska

Зазначимо, Катерина Бужинська народила старшу доньку від ексчоловіка Володимира Ростунова, з яким вона перебувала в цивільному шлюбі. Дівчинка не живе із зірковою мамою. Зокрема, вона перебуває в Німеччині, де здобуває освіту.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська святкувала день народження своєї дитини. Синові артистки виповнилося 10 років. Співачка ніжно вітала Нестора зі святом та показала, як він змінився за рік.

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