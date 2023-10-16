Катерина Бужинська на рідкісному кадрі здивувала, як її 16-річна донька помітно підросла

Українська співачка Катерина Бужинська показала рідкісні кадри зі своєю 16-річною донькою Оленою від першого шлюбу.

Сімейним контентом виконавиця поділилася в Instagram-stories. Артистка опублікувала кадр, на якому усміхнено позує поруч із 16-річною донькою, яка вже помітно підросла та подорослішала. Виконавиця вирішила не залишати жодних підписів, а натомість поставила два смайлики у вигляді червоних сердець.

Катерина Бужинська з донькою / Фото: instagram.com/buzhynska

До слова, Олена не живе разом з мамою та вітчимом. Поки Катерина Бужинська перебуває в Болгарії, її старша донька – у Німеччині. Олена навчається у Гамбурзі. Там дівчина вже почала писати дитячі книги, а її мрія – стати письменницею.

Тим часом молодші діти співачки – двійнята Дмитро та Катерина – живуть у Болгарії. Нещодавно Бужинська показувала, як разом з чоловіком Дімітаром Стойчевим відвела 6-річних дітей до першого класу.

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