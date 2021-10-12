Катерина Бужинська отримала орден "За розбудову України"

Артистка також заспівала у Малому Маріїнському Палаці.
Відому українську співачку Катерину Бужинську нагородили орденом "За розбудову України".
Так, церемонія нагородження відбулася у Малому Маріїнському Палаці.
Під час заходу співачку Катерину Бужинську нагородили орденом "За розбудову України" за високу національну гідність, відданість справі і особистий внесок у розвиток української державності.
Для перегляду гортайте праворуч
"Було надзвичайно приємно отримати сьогодні орден "За розбудову України". Сьогодні тут зібралися патріоти, однодумці та люди, які працюють на благо нашої країни", - розповіла знаменитість.
Пізніше артистка у вишиванці виконала свою пісню "Україна – це ми".
Читайте також: