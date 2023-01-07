Катерина Бужинська поділилася рідкісним фото 16-річної доньки і привітала її з днем народження

Старша донька артистки Олена відсвяткувала 16-річчя.
Українська співачка Катерина Бужинська поділилася світлинами зі святкування дня народження її старшої доньки Олени.
На сторінці в Instagram зіркова мама запостила знімки, на яких іменинниця зображена зі своїми молодшими сестрою і братом Катею і Дмитром. Як розповіла Бужинська, її старшій доньці виповнилося 16 років.
З цієї нагоди виконавиця присвятила Олені зворушливий пост у фотоблогу:
"Моя дорогенька, люба дівчинко! Оленочко! Тобі сьогодні вже цілих 16 років! Крихітко моя! Як хочу тебе міцно-міцно обійняти зараз і сказати, що ти така дивовижна, приголомшлива, чарівна і найдорожча донечко на світі! Розумничка моя, ти в своєму віці знаєш п'ять мов! Ти добра і світла дитина! Бажаю тобі, мила моя, неймовірного щастя і найбільшої радості в житті, благополучної дороги і чудового успіху, чарівної краси і доброти душі, чарівництва і чудес в житті, і найголовніше – виконання заповітної мрії", - побажала зіркова мама.
Нагадаємо, що два тижні тому день народження відсвяткували молодші діти співачки Катерини Бужинської Дмитрик і Катруся. Двійнятам артистки виповнилося 6 років. Зіркова мама показала, яке свято влаштувала дітям.
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