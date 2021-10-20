Катерина Бужинська показала архівне фото тата і себе маленькою

Сьогодні батько артистки святкує день народження.

Відома українська співачка Катерина Бужинська розповіла шанувальникам, чому цей день для неї особливо важливий.

Саме сьогодні, 20 жовтня, батько зірки святкує свій день народження. Про це Бужинська розповіла в Instagram. Артистка опублікувала архівний знімок, на якому зображена зовсім маленькою біля свого тата. На фото усміхнена Катя обіймає свого татка за плече рукою.

Катерина Бужинська з батьком / instagram.com/buzhynska

"Тату, з днем народження. Щиро бажаю тобі міцного здоров'я, довгих років життя, яскравих днів, оптимізму. Нехай завжди будуть поруч найкращі люди, удача й успіх супроводжують всі твої цілі та мрії. Люблю", - зворушливо підписала світлину зірка.

Шанувальники артистки теж долучилися до привітань. Зокрема, вони написали багато теплих слів у коментарях:

Мої щирі вітання. Здоров'я, щастя, доброти, поваги, вірних друзів, мирного неба!

Вітаю! Многая літа! Щастя та здоров'я вашому тату!

Щиро вітаю твого тата з днем народження!

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