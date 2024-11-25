Катерина Бужинська показала помітно підрослих двійнят і привітала 7-річну доньку з особливим святом

Українська співачка Катерина Бужинська показала своїх помітно підрослих двійнят.

Сімейним контентом знаменитість поділилася в Instagram-stories. На знімках були зображені 7-річні Катя та Дмитрик. Кадри були зроблені в різні часи, тож можна розгледіти, як діти Катерини Бужинської з роками підростали і змінювалися.

Окрім того, співачка повідомила, що в молодшої донечки особливе свято, та привітала її. Так, 24 листопада за новим стилем святкують День ангела Катерини. Тож, виконавиця привітала свою "маленьку Катрусю" з особливим святом.

"Вітаю мою маленьку Катрусю з Днем ангела", - написала виконавиця.

Катерина Бужинська з дітьми / Фото: instagram.com/buzhynska

До речі, артистку теж звуть Катериною. Тож, в їхній родині було подвійне свято.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська ділилася секретами стрункості. Артистка зізнавалась, як худне та від яких продуктів відмовилася.

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