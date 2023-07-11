Катерина Бужинська показала рідкісне фото своєї помітно підрослої 16-річної доньки

Також артистка показала щасливий кадр з двійнятами та чоловіком.

Українська співачка Катерина Бужинська показала рідкісне фото своєї 16-річної доньки Олени.

Виконавиця опублікувала в Instagram сімейні світлини. На першому знімку артистка показала свою 16-річну усміхнену доньку. Тим часом шанувальники запримітили, що Олена вже помітно підросла.

Старша донька Катерини Бужинської / Фото: instagram.com/buzhynska

Також Бужинська опублікувала кадр і з двійнятами Дмитром та Катею. Виконавиця разом з чоловіком Дімітаром та дітьми позувала перед камерою у крамниці сувенірів.

"Час летить - діти ростуть! Дай Господи перемоги і мирного неба над Україною, щоб кожна українська дитина могла повернутися до рідного дому! Мої кохані - Оленка, Дмитрик і Катруся! Ангели-охоронці", - поділилася своїми думками артистка.

Катерина Бужинська з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/buzhynska

Зазначимо, Катерина Бужинська разом з двійнятами та чоловіком живе в Болгарії. Тим часом старша донька артистки – у Німеччині. Олена навчається в Гамбурзі.

Нагадаємо, раніше акторка Сніжана Бабкіна показала рідкісний кадр з 12-річною донькою. Знаменитість просто приголомшила схожістю з Веселиною.

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