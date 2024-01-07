Катерина Бужинська показала рідкісне фото своєї старшої доньки-красуні та привітала її з 17-річчям

Українська співачка Катерина Бужинська повідомила про свято в її родині. Старша донька артистки Олена святкує день народження.

Тож, виконавиця у своєму Instagram присвятила дівчині допис, в якому ніжно привітала її з 17-річчям. Бужинська опублікувала свіже фото доньки-красуні. На знімку усміхнена Олена позувала на тлі новорічної ялинки.

Старша донька Катерини Бужинської / Фото: instagram.com/buzhynska

Окрім того, співачка написала доньці чимало теплих слів із приємними побажаннями та привітаннями.

"З днем ​​народження, люба моя донечка Оленко. Тобі вже 17! Будь щасливою, рідна. Нехай сили землі тобі забезпечать стійкість під ногами і впевненість в собі, нехай води світу змивають з твого шляху всю печаль і смуток, нехай вогняне полум'я палає яскравим світлом любові, нехай у твоєму житті витає повітря щастя і добробут. Ти розумниця, добра і талановита дівчинка, а ще дуже сильна! Хай Господь завжди тебе оберігає і допомагає у всьому! Люблю тебе сильно", - ніжно звернулася до доньки артистка.

Старша донька Катерини Бужинської / Фото: instagram.com/buzhynska

До речі, з днем народження доньку Катерини Бужинської привітав і співак Павло Зібров. Артист написав свої побажання у коментарях під дописом.

"З днем народження, красуню доню! Добра, здоров'я, успіхів, миру! Нехай всі мрії здійснюються!" – написав Павло Зібров.

Старша донька Катерини Бужинської / Фото: instagram.com/buzhynska

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська святкувала день народження сина. Артистка вже показала, як вітала Нестора з 9-річчям.

Читайте також: