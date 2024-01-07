Катерина Бужинська показала рідкісне фото своєї старшої доньки-красуні та привітала її з 17-річчям

Артистка розчулила привітанням.
Українська співачка Катерина Бужинська повідомила про свято в її родині. Старша донька артистки Олена святкує день народження.
Тож, виконавиця у своєму Instagram присвятила дівчині допис, в якому ніжно привітала її з 17-річчям. Бужинська опублікувала свіже фото доньки-красуні. На знімку усміхнена Олена позувала на тлі новорічної ялинки.
Окрім того, співачка написала доньці чимало теплих слів із приємними побажаннями та привітаннями.
"З днем народження, люба моя донечка Оленко. Тобі вже 17! Будь щасливою, рідна. Нехай сили землі тобі забезпечать стійкість під ногами і впевненість в собі, нехай води світу змивають з твого шляху всю печаль і смуток, нехай вогняне полум'я палає яскравим світлом любові, нехай у твоєму житті витає повітря щастя і добробут. Ти розумниця, добра і талановита дівчинка, а ще дуже сильна! Хай Господь завжди тебе оберігає і допомагає у всьому! Люблю тебе сильно", - ніжно звернулася до доньки артистка.
До речі, з днем народження доньку Катерини Бужинської привітав і співак Павло Зібров. Артист написав свої побажання у коментарях під дописом.
"З днем народження, красуню доню! Добра, здоров'я, успіхів, миру! Нехай всі мрії здійснюються!" – написав Павло Зібров.
Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська святкувала день народження сина. Артистка вже показала, як вітала Нестора з 9-річчям.
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