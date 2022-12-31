Катерина Бужинська показала рідкісне фото з 15-річною донькою від першого шлюбу

Українська співачка Катерина Бужинська зустрічає новорічні свята у родинному колі. Зокрема, до неї приїхала і її донька від першого шлюбу – Олена.

В Instagram-stories знаменитість опублікувала фото своїх дітей. Зокрема, на знімках 15-річна Олена позувала з двійнятами Дмитро та Катериною. Діти артистки одягли вбрання в однаковому стилі та позували на тлі новорічної ялинки.

Діти Катерини Бужинської / Фото: instagram.com/buzhynska

На одному з фото Катерина Бужинська теж сфотографувалася разом з дітлахами.

"Мамині янголята", - підписала світлину знаменитість.

Катерина Бужинська з дітьми / Фото: instagram.com/buzhynska

Нагадаємо, Катерина Бужинська має трьох дітей. Старшу доньку Олену артистка народила у шлюбі з першим чоловіком, продюсером Юрієм Квеленковим.

Катерина та Дмитро – діти співачки від її другого чоловіка, болгарського бізнесмена Димитара Стойчева.

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