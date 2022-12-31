Катерина Бужинська показала рідкісне фото з 15-річною донькою від першого шлюбу

Виконавиця опублікувала світлину одразу зі всіма своїми дітьми.
Українська співачка Катерина Бужинська зустрічає новорічні свята у родинному колі. Зокрема, до неї приїхала і її донька від першого шлюбу – Олена.
В Instagram-stories знаменитість опублікувала фото своїх дітей. Зокрема, на знімках 15-річна Олена позувала з двійнятами Дмитро та Катериною. Діти артистки одягли вбрання в однаковому стилі та позували на тлі новорічної ялинки.
На одному з фото Катерина Бужинська теж сфотографувалася разом з дітлахами.
"Мамині янголята", - підписала світлину знаменитість.
Нагадаємо, Катерина Бужинська має трьох дітей. Старшу доньку Олену артистка народила у шлюбі з першим чоловіком, продюсером Юрієм Квеленковим.
Катерина та Дмитро – діти співачки від її другого чоловіка, болгарського бізнесмена Димитара Стойчева.
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