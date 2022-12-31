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Катерина Бужинська показала рідкісне фото з 15-річною донькою від першого шлюбу

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
645
Час на прочитання
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Катерина Бужинська показала рідкісне фото з 15-річною донькою від першого шлюбу

Катерина Бужинська / Фото: instagram.com/buzhynska

Виконавиця опублікувала світлину одразу зі всіма своїми дітьми.

Українська співачка Катерина Бужинська зустрічає новорічні свята у родинному колі. Зокрема, до неї приїхала і її донька від першого шлюбу – Олена.

В Instagram-stories знаменитість опублікувала фото своїх дітей. Зокрема, на знімках 15-річна Олена позувала з двійнятами Дмитро та Катериною. Діти артистки одягли вбрання в однаковому стилі та позували на тлі новорічної ялинки.

Діти Катерини Бужинської / © instagram.com/buzhynska
Діти Катерини Бужинської / Фото: instagram.com/buzhynska

На одному з фото Катерина Бужинська теж сфотографувалася разом з дітлахами.

"Мамині янголята", - підписала світлину знаменитість.

Катерина Бужинська з дітьми / © instagram.com/buzhynska
Катерина Бужинська з дітьми / Фото: instagram.com/buzhynska

Нагадаємо, Катерина Бужинська має трьох дітей. Старшу доньку Олену артистка народила у шлюбі з першим чоловіком, продюсером Юрієм Квеленковим.

Катерина та Дмитро – діти співачки від її другого чоловіка, болгарського бізнесмена Димитара Стойчева.

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Дата публікації
Перегляди
645
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