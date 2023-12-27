Катерина Бужинська показала, як 7-річчя двійнят у Болгарії святкувала

Українська співачка Катерина Бужинська розповіла, як відсвяткувала 7-річчя своїх двійнят Катерини та Дмитра.

На сторінці в Instagram зіркова мама поділилася світлинами зі свята. Наразі Бужинська разом з чоловіком, болгарським бізнесменом Димитаром Стойчевим та молодшими дітьми перебуває в Болгарії, де й влаштували святкування.

Діти Катерини Бужинської відсвяткували 7-річчя / Фото: instagram.com/buzhynska

Діти Катерини Бужинської відсвяткували 7-річчя / Фото: instagram.com/buzhynska

У фотоблогу Бужинська поділилася, що захід був організований в синьо-жовтих кольорах. Судячи з фото, аніматори були одягнені в улюблених персонажів дітей Бужинської – посіпаки і Мальвіни. До речі, донька Бужинської та її чоловіка теж обрала образ синьоволосої дівчинки. На юних іменинників чекав святковий торт з їхніми іменами та улюбленими казковими героями. А також аніматори, які не давали дітям сумувати:

"Мої дорогі, кохані Дмитрик і Катеринка! Ви вже такі дорослі і святкуєте 7-й день народження! Ви – наша гордість і любов! Нехай вас завжди супроводжують: щастя, здоров'я, успіхи у навчанні, таланти, везіння та невичерпна енергія у досягненні ваших мрій. Щасливої вам долі і божого благословіння! Люблю вас безмежно!" – написала артистка під святковими фотографіями.

Діти Катерини Бужинської відсвяткували 7-річчя / Фото: instagram.com/buzhynska

Діти Катерини Бужинської відсвяткували 7-річчя / Фото: instagram.com/buzhynska

Діти Катерини Бужинської відсвяткували 7-річчя / Фото: instagram.com/buzhynska

Нагадаємо, раніше Катерина Бужинська замилувала святковим фото з чоловіком та помітно підрослими двійнятами.

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