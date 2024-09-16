Катерина Бужинська показала, як із чоловіком-іноземцем відвела 7-річних двійнят до школи в Болгарії

Українська співачка Катерина Бужинська показала, як із чоловіком-іноземцем Дімітаром Стойчевим відвела дітей до школи.

Так, 7-річні син та донька виконавиці цьогоріч пішли до другого класу. Оскільки сімейство під час повномасштабної війни живе в Болгарії, то й двійнята навчаються за кордоном. На святкову шкільну лінійку Катруся та Дмитрик пішли разом з мамою й татом.

Катерина Бужинська з чоловіком дітьми / Фото: instagram.com/buzhynska

Артистка обрала червону сукню з жакетом, а її чоловік – офіційний костюм. Дітлахи були теж одягнені святково, а у Катрусі була зачіска зі шкільним бантиком. Двійнята подарували вчителям букети троянд.

"Вже у другий клас! Успішного навчання, наші кохані діти!" – звернулася до сина й доньки знаменитість.

Діти Катерини Бужинської / Фото: instagram.com/buzhynska

Загалом, відомо, що діти Катерини Бужинської навчаються в Болгарії. У співачки поцікавилися, ходять вони до приватної школи чи державної, вивчають українську чи лише болгарську. Однак сама артистка побажала цю інформацію залишити в таємниці.

Катерина Бужинська з дітьми / Фото: instagram.com/buzhynska

Нагадаємо, цьогоріч до школи неочікувано пішов і 3-річний син ведучого Григорія Решетніка, щоправда, до класу дошкільної підготовки. Дружина шоумена Христина розповіла, чи вдалося маленькому Сашку адаптуватися у новому навчальному закладі.

Читайте також: