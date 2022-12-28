Катерина Бужинська показала, як казково відсвяткувала 6-річчя своїх двійнят

Українська співачка Катерина Бужинська розповіла про свято в її родині.

27 грудня день народження відсвяткували діти виконавиці Катруся та Дмитрик. Двійнятам артистки виповнилося 6 років. З цієї нагоди зіркова мама влаштувала доньці та сину незабутнє свято.

Діти Катерини Бужинської / Фото: instagram.com/buzhynska

Бужинська організувала в одному з закладів тематичну вечірку з улюбленими казковими героями її дітей. Так от до Дмитрика та Катрусі завітали Людина-павук та Скай з мультсеріалу "Щенячий патруль".

"Мої дорогі, ріднесенькі Дмитрик і Катруся! З днем народження! Вам вже 6 років! Мої кохані, бажаю вам досягати в усьому успіхів, ростіть щасливими, здоровими, допитливими, веселими, розумними, слухняними і добрими. Смійтеся, веселіться, насолоджуйтеся кожною миттю свого дитинства. Нехай сьогодні здійсняться всі ваші бажання", - привітала дітей Катерина.

Діти Катерини Бужинської / Фото: instagram.com/buzhynska

Зазначимо, що Катерина та Дмитро – діти Катерини Бужинської від її чоловіка, болгарського бізнесмена Димитара Стойчева. Також у співачки є донька Олена від попереднього шлюбу з продюсером Юрієм Квеленковим.

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