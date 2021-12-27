Катерина Бужинська показала, як по-казковому відсвяткувала перший ювілей двійнят

Катерина Бужинська показала, як по-казковому відсвяткувала перший ювілей двійнят

Дітлахам виповнюється п'ять рочків.

Сьогодні, 27 грудня, у родині української співачки Катерини Бужинської свято.

Так, її двійнята Дмитрик та Катруся святкують день народження. Дітлахам виповнюється п'ять рочків. З цієї нагоди артистка влаштувала казкове свято для своїх дітей.

Зіркова матуся замовила для Катрусі та Дмитрика вбрання їхніх улюблених героїв мультфільмів: Білосніжку та поліцейського. Окрім цього, артистка прикрасила будинок різноманітними повітряними кульками. Ну і, звісно ж, Бужинська замовила казкові іменинні тортики.

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"З першим ювілеєм, наші янголята. Дмитрик і Катруся! Вітаємо вас, кохані діти з 5-річчям! Бажаємо веселих мильних бульбашок, різнокольорових повітряних кульок, веселих ідей, чудових ігор, казкових історій, цікавих загадок у вашому житті. Щасливої долі!" - зворушливо привітала двійнят зірка.

Також Катерина показала відео, де дітлахи весело танцюють та співають. Свій перший ювілей Дмитрик та Катруся точно запам'ятають.

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