Катерина Бужинська показала, як відсвяткувала річницю шлюбу з чоловіком-іноземцем і дітьми

Співачка похизувалася, як вони з родиною провели особливий день.

Українська співачка Катерина Бужинська захопила кадрами з відпочинку з родиною.

23 квітня виконавиця відсвяткувала річницю шлюбу зі своїм чоловіком-іноземцем, болгарським бізнесменом Дімітаром Стойчевим. З цієї нагоди подружжя вирішило присвятити день виключно родині та поїхати відпочивати на яхті за кордоном. У своєму фотоблогу Бужинська опублікувала кадри, як з дітьми та коханим насолоджувалася морським бризом і сонячними пейзажами довкола.

Для такого відпочинку родина обрала фемілі-лук. Зокрема, вони одягли пляжні костюми у рожевих відтінках, а Катерина з донькою – вбрання з ідентичним квітковим принтом.

Катерина Бужинська з родиною / Фото: instagram.com/buzhynska

"Наша 10-та річниця весілля", - написала співачка.

У коментарях прихильники зірки ще раз щиро привітали подружжя з такою круглою датою та побажали багатьох років разом.

Щирі вітання! Будьте щасливі і хай щастя тільки примножується з кожним роком!

Вітаємо, бажаємо щастя під мирним небом України

Любові та порозуміння, багато щасливих років разом

Вітаємо вас з річницею весілля! Бажаємо всього найкращого!

Нагадаємо, нещодавно акторка Анастасія Зюркалова вперше розповіла про свого нового обранця, якого зустріла в еміграції за кордоном.

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