Катерина Бужинська показала, як з чоловіком відвела 6-річних двійнят до першого класу за кордоном

Українська співачка Катерина Бужинська поділилася з шанувальниками, що відвела своїх 6-річних двійнят Катрусю та Дмитра до першого класу.

На сторінці в Instagram виконавиця розмістила фото і відео, на яких разом з чоловіком, бізнесменом Димитаром Стойчевим зображена з дітьми на території школи. Як зізналася Бужинська, син і донька пішли до першого класу у столиці Болгарії Софії, звідки родом чоловік артистки.

Катерина Бужинська з чоловіком / Фото: instagram.com/buzhynska

Діти Катерини Бужинської / Фото: instagram.com/buzhynska

"Перший раз в перший клас! Сьогодні Дмитрик і Катруся стали першокласниками! На жаль, не в Києві пішли у школу (де народилися), але в Болгарії, на батьківщині свого тата. Щасливої долі, мої кохані! Легкого навчання! Ви - наша гордість", - підписала кадри з родиною Бужинська.

Катерина Бужинська відвела 6-річних двійнят до першого класу у Болгарії

Також артистка похизувалася, що вони з чоловіком та дітьми прийшли на лінійку, вбрані у вишиванки. Катерина обрала вишитий у синьо-жовтих кольорах костюм, син артистки був у вишиванці, а донечка – у вишитій сукні.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська поділилася рідкісним фото своєї старшої доньки від колишнього шлюбу, 16-річної Олени.

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