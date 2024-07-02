Катерина Бужинська показалася з чоловіком-іноземцем і розповіла про їхній відпочинок з дітьми

Артистка відпочиває з родиною у Туреччині.
Українська співачка Катерина Бужинська показала, як минає їхня родинна відпустка.
Так, артистка разом з чоловіком , болгарським бізнесменом Дімітаром Стойчевим і їхніми двома дітьми-двійнятами Катрусею та Дмитриком прилетіли до Туреччини. Пара з дітьми плаває у басейнах та ходить до місцевих закладів харчування. Зокрема, співачка наробила пікантних фото у купальнику на різних локаціях.
Подружжя також попозувало у лобі готелю. На зображенні Катерина позує у спокусливій сукні з леопардовим принтом і глибоким декольте, а її чоловік-іноземець у стриманому поло та штанях. Разом вони доповнили свої образи сонцезахисними окулярами й попозували в обіймах одне одного.
Крім того, зіркова мама показала, як розважається з двома помітно підрослими дітьми. Так, родина куштує місцеві смаколики та побувала на пінній вечірці просто неба.
Нагадаємо, нещодавно зірка "МастерШефа" Ольга Мартиновська відправила свою донечку на відпочинок за кордон. Ведуча показала, чим незвичним займається її 8-річна Віра без мами.
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