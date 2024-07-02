Катерина Бужинська показалася з чоловіком-іноземцем і розповіла про їхній відпочинок з дітьми

Українська співачка Катерина Бужинська показала, як минає їхня родинна відпустка.

Так, артистка разом з чоловіком , болгарським бізнесменом Дімітаром Стойчевим і їхніми двома дітьми-двійнятами Катрусею та Дмитриком прилетіли до Туреччини. Пара з дітьми плаває у басейнах та ходить до місцевих закладів харчування. Зокрема, співачка наробила пікантних фото у купальнику на різних локаціях.

Подружжя також попозувало у лобі готелю. На зображенні Катерина позує у спокусливій сукні з леопардовим принтом і глибоким декольте, а її чоловік-іноземець у стриманому поло та штанях. Разом вони доповнили свої образи сонцезахисними окулярами й попозували в обіймах одне одного.

Катерина Бужинська з родиною / Фото: instagram.com/buzhynska

Крім того, зіркова мама показала, як розважається з двома помітно підрослими дітьми. Так, родина куштує місцеві смаколики та побувала на пінній вечірці просто неба.

Катерина Бужинська з родиною / Фото: instagram.com/buzhynska

Нагадаємо, нещодавно зірка "МастерШефа" Ольга Мартиновська відправила свою донечку на відпочинок за кордон. Ведуча показала, чим незвичним займається її 8-річна Віра без мами.

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