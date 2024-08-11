Катерина Бужинська рознесла зрадницю Ані Лорак і розкрила, як вона продалася за гроші

Співачка також розповіла, як у Чернівцях вщент розбили її "зірку слави".

Українська співачка Катерина Бужинська висловився про артистку-зрадницю Ані Лорак, яка сидіть в Росії, розважається з путіністами та мовчить про війну в Україні.

Виконавиця засуджує таку позицію своєї землячки. Бужинська вважає, що Лорак не має гідності та совісті, адже в тяжкий для України час продалася Росії за кроваві рублі. До слова, співачка обрала кошти, а не рідку країну, яку безжально знищують.

"Я Лорак засуджую, адже вона продалася за гроші. Треба мати совість і гідність та не забувати Батьківщину та свій народ", - висловився співачка в інтерв'ю для telegraf.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Також Катерина Бужинська розповіла, що сталося з іменною зіркою Ані Лорак на "Алеї зірок" в Чернівцях. До слова, ім'я артистки звідти прибрали ще на початку повномасштабної війни. Як виявилося, місцеві самі вщент розбили "зірку слави" співачки-зрадниці.

"В Чернівцях на Театральній площі є "Алея слави", де розміщені "зірки" Софії Ротару, Іво Бобула, моя та інших артистів. Так от "зірку" Ані Лорак люди розбили вщент, бо вони дуже обурені. Мені не зрозуміла позиція, коли кажуть, що мистецтво поза політикою. У час, коли вбивають дітей і українці страждають, не може публічна особа мовчки стояти осторонь і не висловлювати свою думку з приводу того, що відбувається", - додала Бужинська.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Нагадаємо, Ані Лорак стала для України зрадницею, адже мовчить про російське вторгнення, живе в Москві, розважає росіян, підігрує пропаганді та своїми діями допомагає РФ коїти злочини проти українців. За таку позицію щодо війни скандальна артистка опинилася під санкціями.

Сама ж співачка не розуміє, чому стикається з хейтом, та цинічно мріє про мир у всьому світі. Нещодавно продюсер Ігор Кондратюк розкритикував зрадницю та назвав її "дурною".

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