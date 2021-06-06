Катерина Бужинська розповіла, чому відмовилася від подарунка чоловіка на річницю весілля

Артистка також поділилася, як відсвяткувала "мідне весілля".

Популярна українська співачка Катерина Бужинська, яка нещодавно відсвяткувала з чоловіком "мідне весілля", розповіла, як пара провела цей день.

У "Світському житті" знаменитість поділилася, що подружжя святкувало у Болгарії, звідки родом її коханий, бізнесмен Димитар Стойчев.

"Ми святкували в родинному колі з дітками в ресторанчику на вулиці. Краєвиди неймовірні, зелена Болгарія, гори, вода мінеральна, у якій можна купатися, орендувати весь басейн. Це просто фантастично", – розповіла виконавиця.

Катерина додала, що обранець хотів її потішити коштовним подарунком, втім, вона відмовилася.

"Чоловік хотів подарувати якусь прикрасу, але я сказала, як єврейська мама: "Давай краще збережемо бюджет, бо ми не знаємо, що буде далі. Коли все скінчиться ми поїдемо на Мальдіви – як колись 7 років тому у найдорожчому готелі". Коли я дізналася суму – це була б нова машина. Такі заручини, що відмовитися було просто нереально", – поділилася зірка.

Катерина Бужинська розповіла, як співала з Тото Кутуньйо

Нагадаємо, раніше романтична Катерина Бужинська похизувалася пишним декольте у відвертій сукні. Співачка поділилася весняними знімками.

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