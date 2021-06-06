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Катерина Бужинська розповіла, чому відмовилася від подарунка чоловіка на річницю весілля

Катерина Бужинська розповіла, чому відмовилася від подарунка чоловіка на річницю весілля

Катерина Бужинська розповіла, чому відмовилася від подарунка чоловіка на річницю весілля

instagram.com/buzhynska

Артистка також поділилася, як відсвяткувала "мідне весілля".

Популярна українська співачка Катерина Бужинська, яка нещодавно відсвяткувала з чоловіком "мідне весілля", розповіла, як пара провела цей день.

У "Світському житті" знаменитість поділилася, що подружжя святкувало у Болгарії, звідки родом її коханий, бізнесмен Димитар Стойчев.

"Ми святкували в родинному колі з дітками в ресторанчику на вулиці. Краєвиди неймовірні, зелена Болгарія, гори, вода мінеральна, у якій можна купатися, орендувати весь басейн. Це просто фантастично", – розповіла виконавиця.

Катерина додала, що обранець хотів її потішити коштовним подарунком, втім, вона відмовилася.

"Чоловік хотів подарувати якусь прикрасу, але я сказала, як єврейська мама: "Давай краще збережемо бюджет, бо ми не знаємо, що буде далі. Коли все скінчиться ми поїдемо на Мальдіви – як колись 7 років тому у найдорожчому готелі". Коли я дізналася суму – це була б нова машина. Такі заручини, що відмовитися було просто нереально", – поділилася зірка.

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