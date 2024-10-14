Катерина Бужинська розповіла про 17-річну доньку від ексшлюбу та чи порозумілася вона з вітчимом

Українська співачка Катерина Бужинська розповіла про всіх своїх трьох дітей і де вони зараз.

Як відомо, виконавиця виховує 17-річну доньку Олену від першого шлюбу та 7-річних двійнят Катрусю та Дмитрика вже від другого шлюбу з іноземцем Дімітаром Стойчевим. Катерина каже, що Олена живе окремо й навчається в Німеччині. У той час як її молодші діти проживають у Болгарії. Зірка не приховує, що материнство під час гастролей на відстані їй дається важко та вона не втрачає оптимізму.

"Зараз Оленка в Німеччині навчається. Малята пішли в другий клас в Болгарії, в Софії. І отак от ми на відстані з ними. Але це нелегко, тому що коли ти постійно на гастролях, то завжди мама-співачка, тобто дітей ніколи не бачиш. Я кожного дня з ними спілкуюсь, але діти ростуть і мама потрібна поруч. І мені це дуже болить насправді. Мені хочеться і на сцені бути, і жити своїм особистим життям. У мене за дітей болить душа, тому що мені хочеться бачити їх частіше", - розповіла артистка в інтерв'ю РБК-Україна.

Донька Катерини Бужинської у дитинстві / Фото: instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська з молодшими сином і донькою / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Крім того, Бужинська висловилася про стосунки її теперішнього чоловіка зі старшою донькою. Співачка зізнається, що у підлітковий період доньки їм важко було порозумітися. Проте згодом зв'язок між ними таки налагодився.

"Річ у тім, що у тинейджерів непрості в усіх характери, тому що в них протест майже в всьому. Зараз Оленці скоро буде 18 років, вона доросла дівчина. І, слава Богу, стосунки нормалізували. Але вона не перебуває в Болгарії. Вона живе окремо в Німеччині", - додала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська показала, як з коханим відвела дітей-двійнят до школи у Болгарії.

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