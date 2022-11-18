Катерина Бужинська розповіла про втрату на передовій: "Його називали "Янгол ЗСУ"

Українська співачка Катерина Бужинська повідомила про втрату у родині її близьких друзів.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця розповіла про смерть молодого бійця ЗСУ, Івана Нестерова. Юнак приймав участь у боях на Харківщині та Донеччині.

"Іван Нестеров віддав своє життя за Україну..Біль і відчай втрачати молодих, талановитих хлопців... Іван - син моїх друзів…Його називали "Янгол ЗСУ", - написала Бужинська.

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Також Катерина повідомила, що мати загиблого героя зараз намагається допомагати його побратимам на передовій. Співачка попросила своїх шанувальників також долучити до збору коштів на дрони, які необхідні нашим захисникам.

"Його героїчна мати Аліса збирає на дрон для його побратимів в пам‘ять про сина Івана.. Долучайтеся, друзі", - закликала Катерина.

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