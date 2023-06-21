Катерина Бужинська розсекретила, де перебуває та чим займається її 16-річна донька

Українська співачка Катерина Бужинська розсекретила, де перебуває її старша донька Олена та чим вона займається.

Виконавиця вивезла 16-річну дівчину з України. Однак, якщо ж двійнята живуть з нею та чоловіком у Болгарії, то Олена живе в іншій країні, а саме у Німеччині. Донька Бужинської перебуває у Гамбурзі, мріє стати письменницею та пише дитячі книги.

"Діма і Катя в Болгарії, цього року вже йдуть в перший клас. Оленка, їй 16, зараз в Гамбурзі. Вона там навчається, в оригіналі читає англійською, німецькою, пише дитячі книжки, дуже мріє стати письменницею. Це було її бажання вчитися у Гамбурзі. Вона не хотіла до Болгарії. Але я часто до неї приїжджаю. Там є мої друзі, українці, вони за нею наглядають", - розповіла артистка в інтерв'ю kp.ua.

Катерина Бужинська з дітьми / Фото: instagram.com/buzhynska

До речі, двійнята співачки Катя та Дмитро цьогоріч підуть до школи. Навчатимуться діти виконавиці у Болгарії. За словами Бужинської, її діти також активно вивчають українську мову у школі, яку відвідують у вихідні дні.

"Вони підуть в болгарську школу. Але є ще недільна школа, вони у вихідні дні ходять в українську", - поділилася артистка.

Катерина Бужинська з дітьми / Фото: instagram.com/buzhynska

Нагадаємо, раніше у сім'ї Катерини Бужинської було свято. Мама виконавиці святкувала день народження. З нагоди свята співачка показала рідкісний кадр із рідною людиною.

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