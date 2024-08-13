Катерина Бужинська розсекретила, що їй подарував чоловік на 45-річчя та як незвичайно святкує ювілей

Українська співачка Катерина Бужинська святкує ювілей. Виконавиці 13 серпня виповнюється 45 років.

У проєкті "ЖВЛ представляє" артистка розповіла, що цьогоріч святкує день народження в Середземномор'ї. Як говорить співачка, вона про це неабияк мріяла, тож чоловік подарував їй путівку на круїзний лайнер. Вже за декілька днів Катерина Бужинська повертається до України та знову плідно працюватиме.

Катерина Бужинська на круїзному лайнері / Фото: instagram.com/buzhynska

"Я мріяла про подорож. Ми вирішили, що подарунок на ювілей – це буде круїз, де зараз я перебуваю. Вже через два дні я повертаюся до України і до роботи", – розсекретила співачка.

До слова, минулий рік для артистки був доволі плідним. Виконавиця випустила чимало сольних та дуетних пісень. Окрім того, зірка разом з колегою Михайлом Грицканом дала 250 благодійних концертів та зібрала чотири мільйони гривень для ЗСУ.

Катерина Бужинська та Михайло Грицкан / Фото: Instagram Катерини Бужинської

"Цей рік був для мене дуже плідний. Я записала п'ять сольних пісень та шість дуетів разом з Михайлом Грицканом. Ми дали 250 благодійних концертів. Для ЗСУ ми зібрати чотири мільйони гривень. Я вважаю, що це зараз найважливіше", – говорить зірка.

Катерина Бужинська у свій день народження подякувала чоловікові. Артистка говорить, що болгарин Дімітар Стойчев є патріотом України і допомагає країні в тяжкі часи. Окрім того, він із розумінням ставиться до того, що зірка з благодійними концертами їздить на Батьківщину, тому спокійно залишається вдома з їхніми дітьми.

Катерина Бужинська з чоловіком та дітьми

"Хочу подякувати своєму чоловікові за те, що, попри те, що він болгарин, він – патріот України і робить вже можливе, щоб допомогти Україні. А ще, коли я в Україні на гастролях, в гарячих точках, він допомагає мені з дітками", – зазначила артистка.

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Нагадаємо, нещодавно співак Олександр Пономарьов святкував день народження. Артист показував, як із сином зустрів 51-річчя.

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