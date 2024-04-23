Катерина Бужинська у 10 річницю шлюбу з чоловіком-іноземцем показала фото з їхнього весілля

Артистка показала, як вони святкують важливу дату.

Українська співачка Катерина Бужинська повідомила про важливе свято в її родині.

Сьогодні, 23 квітня, виконавиця святкує річницю шлюбу зі своїм чоловіком-іноземцем, болгарським бізнесменом Дімітаром Стойчевим. Закохані вже 10 років живуть в офіційному статусі чоловіка та дружини.

У своєму Instagram артистка ніжно привітала обранця з олов'яним весіллям. Окрім того, співачка показала, яким 10 років тому було їхнє свято. Виконавиця опублікувала архівні кадри з їхнього весілля.

Весілля Катерини Бужинської з чоловіком-іноземцем / Фото: instagram.com/buzhynska

"Ми сьогодні з Дімітаром потрапили до самої десятки! Святкуємо олов'яне весілля – 10 років", - поділилася виконавиця.

Катерина Бужинська вже навіть встигла показати, як вони святкують важливу дату. Закохані разом із 7-річними двійнятами вирушили на відпочинок до теплої країни.

Катерина Бужинська з донькою / Фото: instagram.com/buzhynska

Син Катерини Бужинської / Фото: instagram.com/buzhynska

Зазначимо, Катерина Бужинська вийшла заміж за Дімітара Стойчева 23 квітня 2014 року. Пара має двох спільних дітей – двійнят Катю та Дмитрика, які народилися 27 грудня 2016 року.

Виконавиця вкрай рідко ділиться сімейними кадрами. Однак нещодавно вона зробила виняток та показала, який зараз вигляд мають її помітно підрослі двійнята та чоловік.

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