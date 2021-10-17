Катерина Бужинська у спідній білизні спокусливо попозувала у ванній

Зірка влаштувала пікантний фотосет.
Відома українська співачка Катерина Бужинська здивувала своїх шанувальників.
Так, зірка вирішила влаштувати пікантний фотосет. Виконавиця попозувала у ванній у спідній білизні. Співачка прикрасила локацію, де фотографувалася серед бутонів троянд.
Для фото, яке Катерина показала в сторіз на своїй сторінці в Instagram, вона обрала яскравий макіяж у рожевих тонах. Романтичності атмосфери додали свічки. Вода у ванній була ніжно-молочного кольору.
До слова, знаменитість продемонструвала свої стрункі ніжки та апетитний бюст.
Ймовірно, ошелешені фани засипали зірку компліментами, адже артистка не часто ділиться подібним контентом.
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