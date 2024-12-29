Катерина Бужинська у сукні з пікантним декольте приголомшила ефектним перевтіленням у рудоволосу

Виконавиця показала, як її зовнішність змінює декоративна косметика.
Українська співачка Катерина Бужинська наважилася на неочікуваний експеримент.
Виконавиця перевтілилася у незвичний для неї образ. Допоміг артистці в цьому зірковий візажист Єгор Андрюшин. Цей процес знаменитість показала у своєму Instagram. Спочатку Катерина Бужинська показалась без жодної краплі декоративної косметики та з розпущеним білявим волоссям.
Після цього за пензлик взявся Андрюшин. Візажист зробив співачці яскравий макіяж та одягнув перуку з рудим кучерявим волоссям. Також виконавиця постала в іншому вбранні. Знаменитість одягнула червону сукню з пікантним декольте, яке підкреслило її пишний бюст.
Бужинська просто приголомшила ефектним перевтіленням. Шанувальники засипали виконавицю компліментами та зазначили, що їй личить руде волосся. Однак фани також писали, що артистка має неперевершений вигляд і без макіяжу.
- Пані Катерина - красива жінка і без макіяжу, але рудий підкреслив її вроду ще дужче!
- Вау! Катерина - розкішна жінка. Образ неочікуваний, класний!
- Це не перевтілення, а машина часу! Дуже круто зробили! Вона ніби зі Spice Girls стала!
Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська тішила сімейним контентом. Виконавиця показала, як із чоловіком-іноземцем та двійнятами зустрічала Різдво.
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