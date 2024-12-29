Катерина Бужинська у сукні з пікантним декольте приголомшила ефектним перевтіленням у рудоволосу

Українська співачка Катерина Бужинська наважилася на неочікуваний експеримент.

Виконавиця перевтілилася у незвичний для неї образ. Допоміг артистці в цьому зірковий візажист Єгор Андрюшин. Цей процес знаменитість показала у своєму Instagram. Спочатку Катерина Бужинська показалась без жодної краплі декоративної косметики та з розпущеним білявим волоссям.

Катерина Бужинська та Єгор Андрюшин / Фото: instagram.com/buzhynska

Після цього за пензлик взявся Андрюшин. Візажист зробив співачці яскравий макіяж та одягнув перуку з рудим кучерявим волоссям. Також виконавиця постала в іншому вбранні. Знаменитість одягнула червону сукню з пікантним декольте, яке підкреслило її пишний бюст.

Катерина Бужинська та Єгор Андрюшин / Фото: instagram.com/buzhynska

Бужинська просто приголомшила ефектним перевтіленням. Шанувальники засипали виконавицю компліментами та зазначили, що їй личить руде волосся. Однак фани також писали, що артистка має неперевершений вигляд і без макіяжу.

Пані Катерина - красива жінка і без макіяжу, але рудий підкреслив її вроду ще дужче!

Вау! Катерина - розкішна жінка. Образ неочікуваний, класний!

Це не перевтілення, а машина часу! Дуже круто зробили! Вона ніби зі Spice Girls стала!

Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська тішила сімейним контентом. Виконавиця показала, як із чоловіком-іноземцем та двійнятами зустрічала Різдво.

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