Катерина Бужинська в 10-річницю заручин показала, як чоловік освідчувався їй

Народна артистка України Катерина Бужинська повідомила про свято в її родині.

Так, для співачки та її чоловіка, болгарського бізнесмена Дімітара Стойчева, 14 лютого не лише День закоханих, а й день, коли вони заручилися. Тож, у своєму Instagram артистка привітала коханого з важливим святом.

Катерина Бужинська з чоловіком / Фото: instagram.com/buzhynska

Знаменитість показала різні архівні фото зі своїм обранцем, а також зазначила, що рівно 10 років тому погодилася стати його дружиною.

"Рівно 10 років, як я йому сказала "так", - поділилася виконавиця.

Катерина Бужинська з чоловіком / Фото: instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська також показала, як Стойчев 10 років тому освідчився їй. Чоловік запропонував співачці стати його дружиною на Мальдівах на тлі казкового пейзажу. Виконавиця була одягнена в білу сукню, а її коханий – в сорочку та брюки.

Катерина Бужинська з чоловіком / Фото: instagram.com/buzhynska

"Сьогодні (14 лютого – прим. ред.) для нас не тільки День святого Валентина, а ще й 10 років нашій родині", - додала знаменитість.

Катерина Бужинська з чоловіком / Фото: instagram.com/buzhynska

Нагадаємо, нещодавно співачка MamaRika святкувала річницю шлюбу з чоловіком, гумористом Сергієм Середою. З нагоди свята виконавиця показала, яким було їхнє весілля в Таїланді.

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