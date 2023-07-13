Катерина Бужинська в обтислій оксамитовій сукні з високим розрізом похизувалася апетитною фігурою

Українська співачка Катерина Бужинська розбурхала уяву шанувальників, показавшись у розкішній обтислій сукні чорного кольору.

На сторінці в Instagram виконавиця запостила короткий ролик, на якому позує в оксамитовому вбранні до підлоги, яке підкреслює її апетитну фігуру. Сукня з високим розрізом підкреслила стрункі ноги Бужинської, а гарний виріз у зоні декольте зробив акцент на бюсті.

Судячи з підпису до відео, Катерина й сама лишилася у захваті від такого образу: "Як для мами трьох діток, здається, непогано. Що скажете, друзі?" – поцікавилася думкою фанів артистка.

Катерина Бужинська / Фото: instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська / Фото: instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська / Фото: instagram.com/buzhynska

Своєю чергою, шанувальники наробили Бужинській компліментів і зізналися, що їй дуже личить такий образ: Лаконічність вам личить. Менше прикрас, косметики, квітчасто-мереживних костюмів і ви маєте стильний і привабливий вигляд, ви гарна жінка, вам не потрібно циганські вбрання та прикраси", "Ви фантастична жінка", "просто неперевершена".

Нагадаємо, не так давно Катерина Бужинська поділилася рідкісним фото своєї старшої доньки, 16-річної Олени від ексшлюбу з продюсером Юрієм Квеленковим.

Читайте також: